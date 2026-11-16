Finlandia Trophy Helsinki on ISU Figure Skating Grand Prix -sarjan viides osakilpailu. Helsingissä kilpaillaan naisten ja miesten yksinluistelussa, pariluistelussa sekä jäätanssissa.

Suomalaisten mitalitoiveet kohdistuvat erityisesti jäätanssiin, jossa Suomea edustavat Juulia Turkkila ja Matthias Versluis sekä Yuka Orihara ja Juho Pirinen. Molemmat parit kilpailevat Helsingin jälkeen 27.–29. marraskuuta Japanissa NHK Trophyssa, joka on Grand Prix -sarjan viimeinen osakilpailu.

Turkkila ja Versluis lähtevät kotikilpailuun vahvan alkukauden siivittämänä. Onnistuneiden kilpailusuoritusten taustalla on ehjä harjoituskausi ja kaksi jäätanssijoille mieluisaa ohjelmaa.

– Olemme onnistuneet luomaan koreografin kanssa kaksi vahvaa ohjelmaa, joista pidämme todella paljon. Tämä on tuonut iloa ja intoa harjoitteluun. Onnistuneet kilpailut ovat puolestaan motivoineet meitä viemään ohjelmia entistä pidemmälle niin teknisesti kuin tulkinnallisesti, Turkkila kertoo.

Oriharan ja Pirisen alkukausi on ollut nousujohteinen, ja pari on parantanut pisteitään kilpailu kilpailulta.

– Lähdemme GP-kilpailuihin suoritustavoitteilla. Haluamme näyttää yleisölle uudenlaisen puolen itsestämme. Tavoitteena on teknisesti vahvat suoritukset, joissa tulkinta on vahvasti läsnä, Pirinen sanoo.

Jäätanssikilpailun suurimpiin tähtiin kuuluvat Ranskan hallitsevat olympiavoittajat ja maailmanmestarit Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron. Pari on tanssinut jo tällä kaudella Ranskan GP-osakilpailun voittoon.

Naisten kilpailussa nähdään viime kaudella EM-, MM- ja olympiadebyyttinsä tehnyt Iida Karhunen. Keväällä alkaneesta jalkavaivasta toipunut 18-vuotias Karhunen avaa kautensa viikonloppuna kotiyleisön edessä.

– Valmistautuminen on sujunut hyvin, vaikka loukkaantumisen jälkeen harjoittelumäärän kanssa on pitänyt olla vielä varovainen. On ollut hienoa päästä takaisin jäälle, ja nyt tärkeintä on saada kisatuntumaa ja nauttia kilpailemisesta, Karhunen kertoo.

Naisten kilpailussa Suomea edustavat myös Janna Jyrkinen ja Minja Peltonen. Kovatasoisen kilpailun ennakkosuosikkeihin kuuluu Japanin 18-vuotias Mao Shimada, joka osoitti huippuvireensä voittamalla Kanadan Grand Prix -osakilpailun. Nelinkertainen junioreiden maailmanmestari kilpailee ensimmäistä kauttaan aikuisten sarjassa. Hänen kovimpiin haastajiinsa kuuluu Viron hallitseva Euroopan mestari Niina Petrokina, joka sijoittui Kanadassa toiseksi.

Miesten sarjassa Suomea edustava Matias Lindfors kilpailee Finlandia Trophyssa ensimmäistä kertaa ja tekee samalla debyyttinsä Grand Prix -tasolla. Lindforsin alkukausi on sujunut hyvin, ja kehitystä on tapahtunut erityisesti perusluistelussa.

– Tavoitteitani Finlandia Trophyyn on kaksi elementillisesti ja taiteellisesti ehjää suoritusta. Uskon, että kotiyleisön tuen tuntee jäällä aivan omanlaisella tavalla, Lindfors kertoo.

Miesten kilpailun kärkinimiin kuuluvat Ranskan Grand Prix -osakilpailun voittanut kaksinkertainen Euroopan mestari Adam Siao Him Fa sekä Kanadan Stephen Gogolev, joka sijoittui viime kaudella MM-kilpailuissa neljänneksi ja olympialaisissa viidenneksi.

Myös pariluistelussa nähdään arvokilpailumitalisteja, muun muassa Kanadan hallitsevat MM-pronssimitalistit Lia Pereira ja Trennt Michaud.

Grand Prix -sarjan kuuden osakilpailun perusteella kunkin lajin kuusi parasta luistelijaa tai paria etenee 10.–12. joulukuuta Kiinan Chongqingissa järjestettävään finaaliin.

Finlandia Trophy Helsingin jälkeen kansainvälisen taitoluistelun katseet suuntautuvat jälleen Suomeen maaliskuussa 2027, kun Tampereella järjestetään lajin MM-kilpailut.