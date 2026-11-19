Vihreiden vaihtoehtobudjetti nostaisi köyhyydestä Orpon hallituksen sinne pudottamat lapset ja asettaisi luontohaitoille hintalapun
19.11.2026 13:30:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden vaihtoehtobudjetissa panostetaan luonnonsuojeluun ja koulutukseen yhteensä yli miljardi euroa enemmän kuin Orpon hallitus ottamatta euroakaan enempää velkaa. Lisäksi Vihreät nostaisi lähes 30 000 lasta köyhyydestä, karsisi ympäristölle haitallisia yritystukia ja asettaisi luontohaitoille hintalapun.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen mukaan Orpon hallituksen viime vuosina harjoittama politiikka on vienyt Suomea väärään suuntaan.
– Hallituksen politiikalla Suomessa ovat kasvaneet työttömyys, asunnottomuus ja lapsiperheköyhyys, mutta velkaantumista ei silti ole saatu kuriin. Maamme tulevaisuus ei voi perustua hyvinvointivaltion murentamiselle ja Suomen luonnon alennusmyynnille, vaan osaamiselle, uudistumiselle ja avoimuudelle. Tähän vihreä vaihtoehtobudjetti tarjoaa toimivia ratkaisuja, Tynkkynen kuvaa.
Vihreät asettaisi luontohaitoille hinnan, karsisi ympäristölle haitallisia yritystukia ja kasvattaisi luonnonsuojelun rahoitusta. Vaihtoehtobudjetin valmistelusta vastannut kansanedustaja Saara Hyrkkö muistuttaa, että Vihreille suomalainen luonto ei ole koskaan kaupan.
– Suomesta on muuhunkin kuin sellunkeittoon tai kaivosyhtiöiden ja datajättien kynnysmatoksi. Kun haitallisia tukia karsitaan ja ympäristöhaitoille asetetaan hinta, vahvistamme julkista taloutta, vauhditamme reilua kilpailua ja torjumme ympäristöuhkia samalla kertaa, Hyrkkö sanoo.
Vihreiden vaihtoehtobudjetti nostaisi lähes 30 000 lasta köyhyydestä. Vihreät myös puuttuisi hälyttävälle tasolle nousseeseen nuorisotyöttömyyteen. Hyrkkö huomauttaa Vihreiden olevan ainoa puolue, joka nostaa lapset ja nuoret aina etusijalle.
– Me korjaisimme ne lapsiperheköyhyyden vahingot, jotka Orpon hallitus on kautensa aikana aiheuttanut, ja vielä enemmänkin. Tuemme ihmisiä työttömyyden ja elinkustannuskriisin ristipaineessa ja pidämme huolen siitä, ettei yksikään nuori jää tyhjän päälle, Hyrkkö lupaa.
Vihreiden vaihtoehtobudjetti tarjoaa ratkaisuja myös oppimistulosten nostamiseksi. Vihreät panostaisi koulutukseen yli 800 miljoonaa euroa enemmän kuin Orpon hallitus. Summa vastaa kutakuinkin hallituksen yhteisöveron alennuksen hintaa.
– Hallitus valitsi yhteisöveron alennuksen. Me valitsemme saman summan edestä lasten ja nuorten osaamista, Hyrkkö kiteyttää.
Vihreät peruisi järjestöihin kohdistuvat leikkaukset sekä vahvistaisi oikeusvaltiota ja laatujournalismin edellytyksiä esimerkiksi turvaamalla STT:n tulevaisuuden.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan puolueen vaihtoehto uudistaa taloutta puuttumalla ongelmien syihin ja ehkäisemällä tulevia kriisejä ja kustannuksia. Samalla se luo uutta työtä ja avaa useammalle mahdollisuuksia yrittää.
– Suomen talous ei vahvistu toistamalla samoja virheitä, kuten koulutusleikkauksia, kerrasta toiseen. Ja toisin kuin kokoomus, vihreät eivät leikkaa lapsilta tai nuorilta. Vihreiden vaihtoehto sen sijaan uudistaa taloutta, luo edellytyksiä uudelle työlle ja ehkäisee ilmastokriisin ja luontokadon kasvavia kustannuksia. Suomella on kaikki mahdollisuudet menestyä, kunhan päättäjiltä löytyy rohkeutta tehdä toisin, Virta sanoo.
Vihreiden vaihtoehtobudjetti luettavissa kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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