Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18. marraskuuta Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2027.

Valtuusto hyväksyi myös taloussuunnitelman vuosille 2027-2029.

Lue lisää talousarviosta: Hel.fi/talousarvio.

Eteläsataman saarille asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Eteläsataman saarten asemakaavan. Kyseessä on ensimmäinen asemakaava Valkosaaren, Luodon, Ryssänsaaren ja Katajanokanluodon muodostamalle saariryhmittymälle Eteläsataman edustalla.

Saaret ovat osa Suomenlinnan maailmanperintökohteen suurmaisemaa, ja niitä ympäröivä näkymä kuuluu Helsingin tunnistettavimpiin maisemiin. Saarilla ei ole tällä hetkellä asemakaavaa.

Asemakaavalla turvataan alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot ja ohjataan uudisrakentamista niin, että se sopeutuu olemassa olevaan ympäristöön eikä oleellisesti muuta kaupunkikuvaa tai maisemaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisten merellisten palveluiden säilymisen ja kehittämisen.

Kaavaratkaisuja Mellunmäkeen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mellunmäen keskuksen asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee Mellunmäen metroaseman ympäröivän alueen kehittämistä.

Kaavan myötä metroaseman ympäröivää aluetta voidaan kehittää tiiviiksi alueelliseksi lähikeskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohdaksi yleiskaavan mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi myös Mellunkylän Kontulankujan asemakaavan muutoksen. Kaava mahdollistaa täydennysrakentamista kuusi-seitsemänkerroksisilla asuinkerrostaloilla. Asukasmäärän lisäys on noin 320 uutta asukasta. Ratkaisulla luodaan edellytykset myös katutilojen viihtyisyyden parantamiselle.

Valtuusto käsitteli lisäksi Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta perusteettomien määräaikaisuuksien käyttämättä jättämisestä Helsingin kaupungin sekä sen tytäryhteisöjen työpaikoilla.

Valtuusto hyväksyi vielä hallintosäännön muutoksen, jonka myötä muun muassa Hekaa koskevat asukasvalinnat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalta Hekalle.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 040 509 64 10

maisa.hopeakunnas@hel.fi