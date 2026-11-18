Presidentti Stubb totesi Slush-tapahtuman haastattelussa, että datakeskuksissa enemmän on enemmän ja sivuutti täysin kansalaisten aiheelliset huolet datakeskusten ympäristövaikutuksista sekä sähkön riittävyydestä. Kansanedustaja Krista Mikkonen ei tätä ymmärrä.

– Presidentti Stubbin “more is more” -ajattelun sijaan datakeskuksissa tarvitaan less is more -ajattelua. Meillä on varaa valita, millaisia datakeskuksia haluamme. Datakeskukset eivät saa tuhota luontoa eikä haitata ilmastotavoitteitamme, Mikkonen painottaa.

Mikkosen mukaan Suomessa olisi kiireesti laitettava datakeskusten sääntely kuntoon. Hänen mukaansa reunaehdoista tulisi tehdä sellaiset, että datakeskusten ympäristövaikutukset minimoidaan, luontohaitat kompensoidaan, investoinnit ohjataan teollisuusalueella ja hukkalämmöllä korvataan fossiilienergiaa. Hänen mukaansa myös sillä on väliä, millaisia palveluita datakeskuksissa tarjotaan.

– Sellaiset datakeskukset, jotka tuottavat todellista lisäarvoa, synnyttävät pysyviä työpaikkoja ja vahvistavat aidosti aluetaloutta ovat perusteltavissa aivan eri tavalla kuin sähkösyöpöt Tiktok-keskukset, sanoo Mikkonen.

Mikkonen pitää Suomeen suuntautuvaa datakeskusbuumia tällä hetkellä hallitsemattomana.



– Kukaan ei edes tiedä, kuinka paljon hankkeita on vireillä. Datakeskusten luontovaikutukset, melukysymykset ja vesistövaikutukset ovat jääneet tutkimatta. Fossiilienergiasta irtautuminen vaatii sähköistämistä, mutta sähkösyöpöt datakeskuskukset uhkaavat syrjäyttää vihreän siirtymän hankkeet eikä puhdastakaan energiaa voi rakentaa loputtomasti, muistuttaa Mikkonen.

Vihreät julkaisi tänä syksynä omat linjauksensa datakeskusbuumin suitsimiseksi.