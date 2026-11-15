Liigaurien avausmaalit johtivat TPS:n kotivoittoon
18.11.2026 21:16:39 EET | Fliiga | Tiedote
Aida Koskinen laukoi uransa ensimmäisen ja toisen liigamaalin sekä Veera Ihamäkikin ensimmäisensä, kun TPS otti kolmannen perättäisen voittonsa kaatamalla kotonaan Northern Starsin 6-4. Keskiviikon toisessa naisten ottelussa EräViikingit kukisti kotonaan Kooveen 9-1.
Altavastaaja Northern Stars laukoi Kupittaan illan avausmaalin, johon TPS vastasi Anna Marttalan tasoituksella kaukaa ja Veera Ihamäen ensimmäisellä liigamaalilla. Northern Stars tuli vielä Aliyah Hiltusen osumalla 2–0-hyökkäyksestä rinnalle. Sitten oli 2008 syntyneen Aida Koskisen avausmaalin vuoro viedä Palloseura laukauksella etualakulmaan uuteen johtoon, jonka Elsa Holopainen ja Janella Järvinen venyttivät 5–2-lukemiin. Sade Puolakka ja Jenni Rautanen nostivat sitkeät espoolaiset toiselle tauolle vielä maalin päähän, mutta päätösjakson ainoa maalintekijä oli jälleen Aida Koskinen Meri-Helmi Höynälän poikkisyötöstä.
Helsingissä löi avausmaalin EräViikingeille ilmasta Elisa Vilhunen, ja Elina Hautojärvi läpiajosta ensimmäisessä sekä Sofia Hämelin poikkisyötöstä ja Hautojärvi takatolpalta muuttivat toisessa erässä vain 20 sekunnin välein tilanteeksi jo 4-0. Kooveen illan ainoa maali oli Senni Mustakosken pelin puolivälissä laukoma 4–1-kavennus, ja kolmannessa erässä EräViikingit juhli vielä viittä osumaa. Niistä viimeiset kaksi syntyivät erikoistilanteista, kun Elina Hautojärven laukaus ylivoimalla pomppi sisään Koovee-pelaajasta ja Natalia Sandström läppäsi päätöslukemat rystyltä tyhjiin Kooveen harjoitellessa vielä 6–5-pelaamista.
F-liigan naisten sarja jatkuu perjantaina Turun paikallisottelulla FBC Loisto–TPS.
Sarjakärki SPV venytti voittoputkensa jo kahteentoista, kun se kaatoi keskiviikon ainoassa miesten ottelussa kotonaan O2-Jyväskylän 10-4. Peliveljet on menettänyt 12 ottelussaan vasta yhden sarjapisteen.
Tänään tahkottiin liki ensi erän puoliväliin maaleitta, mutta sitten osuivat Alpo Laitila ja Eemeli Karjanlahti SPV:lle vain 20 sekunnin välein, ja ensimmäisellä tauolla peli oli jo 4-0 Konsta Haukkalan ja uudelleen Karjanlahden osuttua verkkoon. Toinen erä väännettiin tasalukemiin 2-2, mutta päätösjaksolla SPV hemmotteli 855-päistä kotiyleisöään vielä neljällä osumalla. Konsta Haukkala laukoi kolme maalia, joista yhden ylivoimalla aivan maalin edestä ja yhden ilmakiepautuksella rangaistuslaukauksesta. Alpo Laitilan illan saldo oli maali ja kaksi syöttöpistettä. O2-Jyväskylän maaleista teki Matias Vaajala kaksi näyttävää.
SPV:llä on neljän pisteen etumatka kakkosena olevaan Nokian KrP:hen.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Westend Indians–Hawks, Classic–Jymy ja Oilers–LASB.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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