Dinomaan tarinat -fantasiasarjan jatko-osassa neuvokas pentujoukko nappaa konnat kiikkiin
24.11.2026 08:30:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Sarjan omintakeisen kiehtova, oikean luonnon sääntöjä noudattava eläinten hallitsema maailma ja sen särmikkäät hahmot tarjoavat viihdettä eri ikäisille lukijoille.
Jarkko Piispasen fantasiaromaani Pentujoukko on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Dinomaan tarinat -sarja jatkuu! Tässä toisessa osassa ryhmä keskenkasvuisia eläimiä nappaa konnat kiikkiin. Kertomusten tapaukset vaihtelevat varkauksista vallantavoittelijoihin. Samalla Pentujoukko kokee yli 30 huimaa seikkailua, mistä ei dinosauruksia ja suuria tunteita puutu.
Sarjan ensimmäinen osa Kafron, soturi ilmestyi vuonna 2024. Ensimmäistä osaa voi tilata kirjailijalta laittamalla sähköpostia osoitteeseen jpiis@hotmail.com.
Jarkko Piispanen syntyi vuonna 1980 Jyväskylässä. Piispasella on rikas mielikuvitus, ja sen voimin hän kirjoittaa vauhdikkaita ja tunteita täynnä olevia kertomuksia.
PIISPANEN, JARKKO : Pentujoukko
383 sivua
ISBN 9789524174404
Ilmestymisaika: Lokakuu 2026
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