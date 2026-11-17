Ennätysmäärä toimijoita mukaan Kannustajiin vuonna 2027
19.11.2026 10:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon Kannustajiin on valittu vuodelle 2027 yhteensä 60 paikallista toimi-jaa. Kannustajien kautta osuuskauppa tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa ensi vuonna yhteensä 111 000 eurolla.
Vuoden 2027 Kannustajissa on mukana monipuolisesti liikunnan, kulttuurin ja muun harrastustoiminnan järjestäjiä eri puolilta Osuuskauppa Suur-Savon toimialuetta. Hakemuksia Kannustajiin saatiin enemmän kuin koskaan aiemmin, ja uudistuneen toimintamallin mukaisesti mukaan valittiin kaikki hakukriteerit täyttäneet toimijat.
Kannustajien tavoitteena on tukea alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. Yksittäinen toimija voi saada Kannustajat-tukea enintään 4 000 euroa.
– On hienoa, että ensi vuodelle saatiin jälleen mukaan runsas määrä hyvin erilaisia harrastustoimijoita. Kannustajilla haluamme nimenomaan edistää sitä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi löytää itselleen mieluisan harrastuksen omalta kotiseudultaan, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.
Asiakasomistajat mukaan kannustamaan
Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajatalouden pääjäsen voi valita yhden mukaan valitun Kannustajat-toimijan ja ilmoittautua sen Kannustajaksi 1.1.2027 alkaen. Ilmoittautuminen onnistuu S-mobiilissa tai S-Etukortti.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet Kannustajaksi liittymiselle löytyvät osoitteesta https://suursavo.fi/vastuullisuus/kannustajat.
Kannustajaksi ilmoittautuneelle maksetaan Bonus normaalisti, eikä osuuskaupan maksama tuki ole pois asiakasomistajalle maksettavasta henkilökohtaisesta Bonuksesta. Kannustajat-tuki on osuuskaupan harrastustoimijalle maksama lisätuki.
Kannustajiin valitut harrastustoimijat vuonna 2027:
- Juvan Kisa ry
- Mikkelin Luistelijat Ry
- Juniori STPS ry
- Savonlinnan 4H-yhdistys
- Saimaan Hevosurheilijat ry
- Savonlinnan uimaseura r.y.
- Pieksämäen Ratsastusseura
- Pikadorit ry (PRP-72)
- Pieksämäen salibandy ry
- Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry
- Fighters’ House ry
- Savonlinnan Shikata ry
- Mikkelin Leiritytöt ry
- Ristiinan VPK, nuoriso-osasto
- Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta ry
- Lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan tuki Cantilena ry
- Pieksämäen Voimistelijat ry
- Savonlinnan kansanopisto Pöllömpi opisto Sirkuskerho
- Voimistelu ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry
- Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
- Mikkelin Melojat ry
- Sulkavan urheilijat-41
- Pieksän kuutit Pieku ry
- Mikkelin Pallo-Kissat (Mikkelin Kissat Ry)
- Saimaan melojat ry
- Savonlinnan verkkopalloseura ry
- MiX Studio
- Viking Boxing Club ry
- Lasten kädentaidot/Nukkekoti (Pieksämäen Nukkekoti)
- Hirvensalmen Urheilijat ry
- Rantakylän musiikkitoiminnan tuki ry
- Mikkelin Palloilijat ry
- Voimisteluseura Sirius
- Basket Savonlinna ry
- Mikkelin Latu ry
- Pieksämäen Uusi Nuorisoteatteri yhdistys Puntti ry
- Kerimäen Urheilijat ry
- Navi ry
- Sokkalan Sissit ry
- Pieksämäen veikot
- Haukivuoren Kisailijat
- Mikkelin Passarit ry
- Mikkelin alueen harrasteliigat ry
- Knockout Pieksämäki ry
- Mäntyharjun Virkistys ry
- Kerimäen Liikuntanaiset ry
- Olavin Rasti ry
- Pieksämäen riistanhoitoyhdistys
- Mäntyharjun Ratsastajat ry
- Mikkelin Uimaseura ry
- Savon Pallo ry
- Judoseura Pikadon ry
- Vekkuliteatteri ry
- Tööttää ry
- Porrassalmen Urheilijat -62 ry
- Savonlinnan Riento Ry
- Hope - yhdessä & yhteisesti ry, Mikkelin tiimi
- Pieksämäen tsemppi 82 ry
- Pieksämäen Pallo-Sepot ry
- Pertunmaan Ponnistajat Ry
- Pyhän Olavin Miekkailijat ry
Kiitämme kaikkia Kannustajiin hakeneita toimijoita. Kannustajat-kausi on kalenterivuoden mittainen ja seuraava hakuaika Kannustajiin alkaa jälleen lokakuussa 2027.
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Yhteyshenkilöt
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:010 764 0023leena.vironen@sok.fi
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