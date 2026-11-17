Vuoden 2027 Kannustajissa on mukana monipuolisesti liikunnan, kulttuurin ja muun harrastustoiminnan järjestäjiä eri puolilta Osuuskauppa Suur-Savon toimialuetta. Hakemuksia Kannustajiin saatiin enemmän kuin koskaan aiemmin, ja uudistuneen toimintamallin mukaisesti mukaan valittiin kaikki hakukriteerit täyttäneet toimijat.

Kannustajien tavoitteena on tukea alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. Yksittäinen toimija voi saada Kannustajat-tukea enintään 4 000 euroa.

– On hienoa, että ensi vuodelle saatiin jälleen mukaan runsas määrä hyvin erilaisia harrastustoimijoita. Kannustajilla haluamme nimenomaan edistää sitä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi löytää itselleen mieluisan harrastuksen omalta kotiseudultaan, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.

Asiakasomistajat mukaan kannustamaan

Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajatalouden pääjäsen voi valita yhden mukaan valitun Kannustajat-toimijan ja ilmoittautua sen Kannustajaksi 1.1.2027 alkaen. Ilmoittautuminen onnistuu S-mobiilissa tai S-Etukortti.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet Kannustajaksi liittymiselle löytyvät osoitteesta https://suursavo.fi/vastuullisuus/kannustajat.

Kannustajaksi ilmoittautuneelle maksetaan Bonus normaalisti, eikä osuuskaupan maksama tuki ole pois asiakasomistajalle maksettavasta henkilökohtaisesta Bonuksesta. Kannustajat-tuki on osuuskaupan harrastustoimijalle maksama lisätuki.

Kannustajiin valitut harrastustoimijat vuonna 2027:

Juvan Kisa ry

Mikkelin Luistelijat Ry

Juniori STPS ry

Savonlinnan 4H-yhdistys

Saimaan Hevosurheilijat ry

Savonlinnan uimaseura r.y.

Pieksämäen Ratsastusseura

Pikadorit ry (PRP-72)

Pieksämäen salibandy ry

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry

Fighters’ House ry

Savonlinnan Shikata ry

Mikkelin Leiritytöt ry

Ristiinan VPK, nuoriso-osasto

Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta ry

Lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan tuki Cantilena ry

Pieksämäen Voimistelijat ry

Savonlinnan kansanopisto Pöllömpi opisto Sirkuskerho

Voimistelu ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry

Savonlinnan Urheilusukeltajat ry

Mikkelin Melojat ry

Sulkavan urheilijat-41

Pieksän kuutit Pieku ry

Mikkelin Pallo-Kissat (Mikkelin Kissat Ry)

Saimaan melojat ry

Savonlinnan verkkopalloseura ry

MiX Studio

Viking Boxing Club ry

Lasten kädentaidot/Nukkekoti (Pieksämäen Nukkekoti)

Hirvensalmen Urheilijat ry

Rantakylän musiikkitoiminnan tuki ry

Mikkelin Palloilijat ry

Voimisteluseura Sirius

Basket Savonlinna ry

Mikkelin Latu ry

Pieksämäen Uusi Nuorisoteatteri yhdistys Puntti ry

Kerimäen Urheilijat ry

Navi ry

Sokkalan Sissit ry

Pieksämäen veikot

Haukivuoren Kisailijat

Mikkelin Passarit ry

Mikkelin alueen harrasteliigat ry

Knockout Pieksämäki ry

Mäntyharjun Virkistys ry

Kerimäen Liikuntanaiset ry

Olavin Rasti ry

Pieksämäen riistanhoitoyhdistys

Mäntyharjun Ratsastajat ry

Mikkelin Uimaseura ry

Savon Pallo ry

Judoseura Pikadon ry

Vekkuliteatteri ry

Tööttää ry

Porrassalmen Urheilijat -62 ry

Savonlinnan Riento Ry

Hope - yhdessä & yhteisesti ry, Mikkelin tiimi

Pieksämäen tsemppi 82 ry

Pieksämäen Pallo-Sepot ry

Pertunmaan Ponnistajat Ry

Pyhän Olavin Miekkailijat ry

Kiitämme kaikkia Kannustajiin hakeneita toimijoita. Kannustajat-kausi on kalenterivuoden mittainen ja seuraava hakuaika Kannustajiin alkaa jälleen lokakuussa 2027.