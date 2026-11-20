Kuntoutuspsykoterapiakäynti maksaa tyypillisesti 95 euroa
20.11.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan kyselyyn vastanneiden kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajien käyntihinnan mediaani on 95 euroa. Valtaosa kuntoutuspsykoterapiasta toteutuu yksilöpsykoterapiana. Kela korvaa yksilöpsykoterapiasta 57,60 euroa käyntikerralta, joten loppuosa hinnasta jää asiakkaan maksettavaksi. Etelä-Suomessa hinnat ovat hieman muuta maata korkeampia.
Kela selvitti kuntoutuspsykoterapian hintoja palveluntuottajille suunnatulla avoimella verkkokyselyllä loppuvuodesta 2025. Kyselyyn vastasi 909 palveluntuottajaa eri puolilta Suomea. 45–60 minuutin vastaanottokäynnin mediaanihinta oli 95 euroa ja keskihinta 97 euroa. Puolet ilmoitetuista hinnoista sijoittui 90–100 euron välille.
– Kuntoutuspsykoterapian hinnat näyttävät asettuneen ehkä yllättävänkin lähelle toisiaan. Puolet ilmoitetuista hinnoista sijoittui 90–100 euron välille ja noin 70 prosenttia 90–109 euron välille, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista eikä kyse ollut otospohjaisesta tutkimuksesta. Tulokset kuvaavat kyselyyn vastanneiden palveluntuottajien hinnoittelua, eikä niitä voida sellaisenaan täysin yleistää kaikkiin Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajiin. Vastaajien suuri määrä antaa kuitenkin ajankohtaista ja suuntaa antavaa tietoa palvelujen hinnoittelusta.
Pitkässä psykoterapiassa kokonaiskustannus nousee tuhansiin euroihin
Kuntoutuspsykoterapian käyntimäärät vaihtelevat huomattavasti. Tuoreessa rekisteritutkimuksessa käyntikertojen mediaanit olivat noin 80–110 käyntiä.
Kun yksilöpsykoterapiakäynnin hinta on kyselyn perusteella noin 95 euroa, pääsääntöisesti yksilöpsykoterapiana toteutuvan kuntoutuspsykoterapian kokonaiskustannus on tyypillisillä käyntimäärillä noin 7 600–10 500 euroa asiakasta kohden. Kela korvaa tästä noin 4 600–6 300 euroa. Kuntoutuspsykoterapiaa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.
Yksittäisten terapiaprosessien välillä on suurta vaihtelua. Noin neljännekselle asiakkaista kertyy 40–60 käyntiä, kun taas toisella neljänneksellä käyntejä on yli 120. Siksi myös terapiaprosessien kokonaiskustannukset vaihtelevat huomattavasti.
– Kuntoutuspsykoterapia on laajasti käytetty palvelu, joten käyntihinnalla on merkitystä sekä asiakkaan omavastuulle että terapian kokonaiskustannuksille. Pitkässä terapiassa jo muutaman euron ero käyntihinnassa kertautuu. Lisäksi osa palveluntuottajista perii varsinaisen käyntihinnan lisäksi erilaisia toimisto- ja palvelumaksuja, mikä voi kasvattaa asiakkaalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia, sanoo Vuori.
Etelä-Suomessa käyntihinta on hieman korkeampi kuin muualla
Alueellisesti korkeimmat hinnat ilmoitettiin Etelä-Suomen yhteistyöalueella, jossa sekä keski- että mediaanihinta olivat 100 euroa. Muualla mediaanihinta oli pääsääntöisesti 95 euroa. Keskimääräinen hinta oli Itä-Suomessa 92 euroa, ja Länsi-, Pohjois- ja Sisä-Suomessa keskimääräiset hinnat olivat noin 95–97 euroa.
– Alueelliset erot olivat melko pieniä, mutta Etelä-Suomessa hinnat näyttävät olevan hieman muuta maata korkeampia. Psykoterapian hinnoitteluun vaikuttavat mahdollisesti muun muassa alueellinen kysyntä, kustannustaso ja paikallinen palvelurakenne, sanoo Vuori.
Lisätiedot
Kuntoutuspsykoterapian hintoja käsittelevä selvitys on julkaistu laajemmassa muodossa Kelan tutkimusblogissa.
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Yhteyshenkilöt
Miika VuoriKela, tutkimuspäällikköPuh:020 634 1790miika.vuori@kela.fi
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