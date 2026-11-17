Sokos Wiklundin uudistustyöt huipentuvat juhlaviikkoon
19.11.2026 09:59:28 EET | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Wiklund on vuosikymmenten ajan ollut yksi Turun tunnetuimmista kulmista ja turkulaisten oma paikka Kauppatorin laidalla. Sokos Wiklund on osa Wiklundin ikonista kokonaisuutta ja sen uudistustyöt on nyt saatu valmiiksi.
Katutasossa Wiklundin pääkäytävän molemmin puolin avautuva Sokoksen kauneuden kokonaisuus kutsuu tutustumaan tuttuihin brändeihin, kiinnostaviin uutuuksiin ja löytämään omat suosikit osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.
Toisessa kerroksessa asiakasta odottaa uudistunut muodin ja kodin maailma, jossa on helppo viihtyä, inspiroitua ja löytää uusia ideoita omaan tyyliin ja kotiin.
-On hienoa nähdä, miten pitkän uudistusmatkan jälkeen Sokos on nyt valmis. Olen erityisen ylpeä siitä, että olemme saaneet rakennettua Sokokselle uudenlaisen, kiinnostavan kokonaisuuden, jossa kauneus palvelee katutasossa ja muoti sekä koti muodostavat upean maailman toisessa kerroksessa. Asiakkaiden kommentit siitä, että myymälä näyttää hyvältä ja raikkaalta ja että koko Wiklundin uudistus alkaa hahmottua, tuntuvat tässä vaiheessa erityisen hienoilta, iloitsee Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata.
Sokoksen muutosten tavoitteena on ollut tehdä kokonaisuudesta viihtyisä, ajanmukainen ja helposti lähestyttävä. Myös tavaratalon äänimaailma on uudistunut osana kokonaisuutta ja tuo oman sävynsä myymälän tunnelmaan.
Uudistusta juhlitaan erilaisilla tapahtumilla lauantaista torstaihin 21.–26.11. pukeutumisen, kosmetiikan ja kodin osastoilla. Juhlaviikon tapahtumia juontaa Satu Tuomisto. Viikko huipentuu Black Weekendin huippuetuihin 27.–29.11.
Lisätietoja: Sanna-Liisa Byskata, Sokos-johtaja, Turun Osuuskauppa,
p.010 764 4951, sanna-liisa.byskata@sok.fi
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