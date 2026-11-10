Premium Pet Food tehostaa prosessien energiatehokkuutta jäähdytyksellä ja lämmöntalteenotolla
24.11.2026 10:28:23 EET | Finess Energy Oy | Artikkeli
Premium Pet Foodin tuotantoprosesseissa energiatehokkuutta on kehitetty hyödyntämällä prosessien hukkalämpöä ja tehostamalla jäähdytysratkaisuja. Finess Energy toteutti tehtaalle kaksi kokonaisuutta, joissa yhdistyvät energiatehokas jäähdytys, lämmöntalteenotto ja lämpöpumpputeknologia.
Finess Energyn toteuttamat projektit sisälsivät sekä jäähdytys- että lämmöntalteenottoratkaisujen suunnittelua, laitteistojen mitoitusta ja päälaitetoimituksia. Tavoitteena oli parantaa prosessien energiatehokkuutta ja hyödyntää syntyvää lämpöenergiaa mahdollisimman tehokkaasti.
Autoklaavin energiatehokas jäähdytys
Autoklaaviprosessiin toteutettiin 179 kW vedenjäähdytin vapaajäähdytyksellä. Ratkaisussa hyödynnetään viileää ulkoilmaa jäähdytykseen aina, kun ulkolämpötila sen mahdollistaa.
Vapaajäähdytyksen avulla jäähdytyksen energiankulutusta voidaan vähentää erityisesti kylmänä vuodenaikana. Kokonaisuus suunniteltiin palvelemaan autoklaaviprosessin tarpeita ja samalla parantamaan koko jäähdytysratkaisun energiatehokkuutta. Projektiin kuuluivat jäähdytysprosessin suunnittelu, päälaitetoimitus sekä aktiivispassiiviseen teknologiaan perustuva vedenjäähdytinratkaisu.
Prosessilämmöntalteenoton tehostaminen lämpöpumpuilla
Toisessa projektissa toteutettiin 240 kW lämpöpumppuratkaisu, jolla tehostettiin PPF:n olemassa olevaa prosessilämmöntalteenottoa. Ratkaisussa prosessia tehostettiin aktiivijäähdytyksellä, jolloin prosessista voidaan ottaa talteen lämpöenergiaa aiempaa tehokkaammin. Talteen otettua lämpöä hyödynnetään teollisuuden muissa lämpöä vaativissa prosesseissa. Samalla olemassa olevaa lämmöntalteenottojärjestelmää päivitettiin vastaamaan nykyaikaisia energiatehokkuusratkaisuja.
Projektin kokonaisuuteen sisältyivät laitteiston suunnittelu, lämpöpumppujen mitoitus ja valinta sekä päälaitetoimitus. Järjestelmässä hyödynnetään luonnollista R290-kylmäainetta, joka soveltuu tehokkaisiin ja tulevaisuuden vaatimukset huomioiviin lämpöpumppuratkaisuihin.
Energiatehokkuutta prosessin ehdoilla
Premium Pet Foodille toteutetut projektit osoittavat, miten jäähdytystä ja lämmöntalteenottoa voidaan kehittää yhdessä osana teollisuuden energiankäyttöä. Kun jäähdytys, lämmöntalteenotto ja lämpöpumpputeknologia suunnitellaan kokonaisuutena, voidaan prosessissa syntyvää energiaa hyödyntää tehokkaammin ja samalla pienentää jäähdytyksen energiankulutusta.
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Yhteyshenkilöt
Juha-Pekka PaavolaToimitusjohtajaPuh:020 756 9941Puh:040 159 7767juha-pekka.paavola@finess.fi
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Tekoja energiankäytön tehostamiseksi
Finess Energy toteuttaa kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille. Autamme asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta, vähentämään päästöjä ja varmistamaan kannattavien energiainvestointien onnistumisen. Hoidamme projektit avaimet käteen -palveluna sisältäen kaiken alkukartoituksesta käyttöönottoon ja ylläpitoon.
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