Finess Energyn toteuttamat projektit sisälsivät sekä jäähdytys- että lämmöntalteenottoratkaisujen suunnittelua, laitteistojen mitoitusta ja päälaitetoimituksia. Tavoitteena oli parantaa prosessien energiatehokkuutta ja hyödyntää syntyvää lämpöenergiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Autoklaavin energiatehokas jäähdytys

Autoklaaviprosessiin toteutettiin 179 kW vedenjäähdytin vapaajäähdytyksellä. Ratkaisussa hyödynnetään viileää ulkoilmaa jäähdytykseen aina, kun ulkolämpötila sen mahdollistaa.

Vapaajäähdytyksen avulla jäähdytyksen energiankulutusta voidaan vähentää erityisesti kylmänä vuodenaikana. Kokonaisuus suunniteltiin palvelemaan autoklaaviprosessin tarpeita ja samalla parantamaan koko jäähdytysratkaisun energiatehokkuutta. Projektiin kuuluivat jäähdytysprosessin suunnittelu, päälaitetoimitus sekä aktiivispassiiviseen teknologiaan perustuva vedenjäähdytinratkaisu.

Prosessilämmöntalteenoton tehostaminen lämpöpumpuilla

Toisessa projektissa toteutettiin 240 kW lämpöpumppuratkaisu, jolla tehostettiin PPF:n olemassa olevaa prosessilämmöntalteenottoa. Ratkaisussa prosessia tehostettiin aktiivijäähdytyksellä, jolloin prosessista voidaan ottaa talteen lämpöenergiaa aiempaa tehokkaammin. Talteen otettua lämpöä hyödynnetään teollisuuden muissa lämpöä vaativissa prosesseissa. Samalla olemassa olevaa lämmöntalteenottojärjestelmää päivitettiin vastaamaan nykyaikaisia energiatehokkuusratkaisuja.



Projektin kokonaisuuteen sisältyivät laitteiston suunnittelu, lämpöpumppujen mitoitus ja valinta sekä päälaitetoimitus. Järjestelmässä hyödynnetään luonnollista R290-kylmäainetta, joka soveltuu tehokkaisiin ja tulevaisuuden vaatimukset huomioiviin lämpöpumppuratkaisuihin.

Finess Energyn toimittama 240 kW:n lämpöpumppuratkaisu tehostaa prosessilämmöntalteenottoa luonnollista R290-kylmäainetta hyödyntäen. Finess Energy Oy

Energiatehokkuutta prosessin ehdoilla

Premium Pet Foodille toteutetut projektit osoittavat, miten jäähdytystä ja lämmöntalteenottoa voidaan kehittää yhdessä osana teollisuuden energiankäyttöä. Kun jäähdytys, lämmöntalteenotto ja lämpöpumpputeknologia suunnitellaan kokonaisuutena, voidaan prosessissa syntyvää energiaa hyödyntää tehokkaammin ja samalla pienentää jäähdytyksen energiankulutusta.