Viestinnän alan työttömyys nousi jälleen
19.11.2026 09:41:18 EET | Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry | Tiedote
Viestinnän alalla työttömien määrä nousee edelleen ja etenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työttömyyden kasvuvauhti on kuitenkin hieman hidastunut.
Viestinnän alan työttömyyden kasvuvauhti on hidastunut, mutta työttömien määrä näyttää olevan edelleen nousussa. Vuoden 2026 toisella neljänneksellä työttömien määrä pysyi suhteellisen vakaana, mutta työtömyys lähti jälleen kasvuun heinä-syyskuussa.
Syyskuussa 2026 työttömänä oli yhteensä 540 viestinnän ammattilaista, kun vuotta aiemmin luku oli 483. Vuoden aikainen kasvu oli noin 12 prosenttia, kun vuosien 2024–2025 välillä työttömyys kasvoi peräti 55 prosenttia.
Erityisesti viestinnän alan pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kasvanut. Syyskuussa 2026 pitkäaikaistyöttömiä oli 223, kun vuotta aiemmin heitä oli 174. Vuodessa kasvua oli 28 prosenttia. Verrattuna aiempaan vastaavaan ajanjaksoon, jolloin kasvua oli vuodessa 40 prosenttia, kasvutrendi on kuitenkin hidastunut.
Alle vuoden ajan työttömänä olleiden määrä oli vuoden 2026 syyskuussa 308, kun vastaavaan aikaan viime vuonna heitä oli 305. Alle vuoden työttämän olleiden määrä on siis pysynyt melko vakaana, noin 300 henkilön paikkeilla, jo reilun vuoden.
Verrattuna kaikkiin korkeakoulutettuihin viestinnän alan työttömyyden kasvu on hieman suurempaa. Kaikkien korkeakoulutettujen työttömyys kasvoi vuoden 2025 syyskuun ja vuoden 2026 syyskuun välillä noin kahdeksan prosenttia. Syyskuussa 2026 korkeakoulutettuja työttömiä oli 26 148 ja vuotta aiemmin 24 200. Viestinnän työttömyys lähti noin kaksi vuotta sitten kasvuun hitaammin kuin kaikkien korkeakoulutettujen.
Nuorten työttömyys on kääntynyt hienoiseen laskuun
Nuorten, alle 30-vuotiaiden työttömyystilanne näyttää alan yleistä tilannetta valoisammalta. Vuodessa ikäryhmän työttömyys laski 17 prosenttia. Syyskuussa 2026 alle 30-vuotiaita työttömiä oli alalla 63, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 76. Aiempana vuoden ajanjaksona kasvua oli 11 prosenttia.
Tätä vastoin yli 55-vuotiaiden työttömyys jatkaa hienoista kasvuaan. Syyskuussa 2025 yli 55-vuotiaita työttömiä alalla oli 134, kun vuoden 2026 syyskuussa heitä oli 147.
Työttömyyden kasvuvauhdin hidastuminen on helpotus, mutta se ei vieläkään tarkoita jo pitkään odotettua käännettä. Huolestuttavinta on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Surullista on, että kokemus ei näytä aina suojaavan työttömyydeltä. Toisaalta nuorten työllisyyskehitys on ollut lohdullista, sanoo Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.
Johtotasolla työskentelevien työttömyys on noussut vuodessa 18 prosenttia. Syyskuussa 2025 johtajia oli työttömänä 85, kun syyskuussa 2026 työttömien määrä oli 101. Lukuihin sisältyvät viestinnän sekä markkinoinnin ja mainonnan johtajat. Vuoden 2026 aikana johtajien työttömyys on pysynyt melko vakaana.
Viestinnän avoimien työpaikkojen määrässä vaihtelua
Viestinnän avoimien työpaikkojen määrä on vaihdellut melko runsaasti. Syyskuussa julkisessa työnvälityksessä eli TE-toimiston listalla oli 23 työpaikkaa, joka on suurin määrä avoimia työpaikkoja sitten helmikuun 2026. Vuotta aiemmin paikkoja oli auki vain 9, mutta muutoksen pysyvyyttä alan rekrytointitilanteessa on vielä vaikea arvioida. Keskimäärin kuukaudessa on ollut auki 16 viestinnän tehtävää vuoden 2026 aikana.
Mainonnan ja markkinoinnin alalla tilanne on ennallaan
Mainonnan ja markkinoinnin alalla tilanne on on edelleen pysynyt vakaana. Syyskuussa 2026 alan työttömiä ammattilaisia oli 4 047. Vuotta aiemmin syyskuussa 2025 työttömänä oli 4 067 mainonnan ja markkinoinnin ammattilaista.
Mainonnassa ja markkinoinnissa pitkäaikaistyöttömyys näyttää kääntyneen pieneen laskuun. Vuoden 2025 syyskuussa alan pitkäaikaistyöttömiä oli 1 961 ja nyt vuotta myöhemmin heitä on 1 943. Määrä oli korkeimmillaan alkuvuodesta 2026, kun pitkäaikaistyöttömänä oli korkeimmillaan 2 020 henkilöä.
Mainonnan ja markkinoinnin avoimien työpaikkojen määrässä on havaittavissa samankaltaista vaihtelua kuin viestinnän alan avoimissa tehtävissä. Vuoden 2026 aikana kuukaudessa on ollut keskimäärin avoinna 87 mainonnan ja markkinoinnin työpaikkaa. Syyskuussa rekrytointi-ilmoituksia oli yhteensä 75.
Viesti ry kokoaa viestinnän ja markkinoinnin alan työttömyystilastoja neljännesvuosittain. Työttömyystietojen lähde on KEHA-keskuksen Työnvälitystilasto. Kaikki työttömyysluvut ovat kausipuhdistettuja eikä niihin sisälly lomautettuina olevia viestinnän ammattilaisia.
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Yhteyshenkilöt
Siina RepoViesti ryPuh:040485 0008siina.repo@viesti.fi
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Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
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