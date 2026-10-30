Kysely: Väärä tieto on suurin uhka viestinnän työlle – tulevaisuuden viestijä on strateginen luottamuksen rakentaja 30.10.2026 06:30:00 EET | Tiedote

Viestinnän ammattilaiset pitävät disinformaatiota, informaatiovaikuttamista ja yhteiskunnan polarisoitumista suurimpina uhkina viestinnän toimivuudelle tulevina vuosina, käy ilmi Viesti ry:n ja Sitran tuoreesta Viestinnän tulevaisuudet -raportista. Alan ammattilaiset uskovat roolinsa luottamuksen rakentajina vahvistuvan ja viestinnän merkityksen yhteiskunnassa ja organisaatioiden menestyksessä kasvavan entisestään. Tekoälyn myötä viestinnän työn uskotaan muuttuvan entistä strategisemmaksi.