Omaishoitajalle voimavaroja liikunnasta ja kulttuurista
19.11.2026 12:30:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Omaishoitajat ja heidän hoidettavansa kutsutaan mukaan maksuttomaan toimintaan. Liikunta ja kulttuuri tarjoavat omaa aikaa arjen vastapainoksi.
Varsinais-Suomessa toimi lähes 5 000 kuukausipalkkioista omaishoitajaa vuonna 2025. Hoitajista yli puolet oli yli 65-vuotiaita. Omaishoidon tarve Varsinais-Suomessa kasvaa väestön ikääntyessä.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) toteuttamassa kyselyssä omaishoitajat nostivat esiin huolen omasta jaksamisestaan ja terveydestään sekä tarpeen saada enemmän tukea ja tietoa arkeen. Näihin tarpeisiin Varha vastaa yhteistyössä kuntien kanssa järjestettävällä toiminnalla.
Hyvinvointia liikunnasta
Säännöllinen liikunta auttaa ylläpitämään lihasvoimaa, tasapainoa ja toimintakykyä sekä tukee omaishoitajan jaksamista arjessa. Tutkitusti 25–30 prosenttia kaatumisista voitaisiin ehkäistä liikunnan avulla.
Omapaussi-toiminnassa omaishoitaja voi lisätä omaa hyvinvointiaan osallistumalla esimerkiksi liikunta- tai kulttuuriharrastukseen. Samaan aikaan hoidettavalle järjestetään ohjattua ryhmätoimintaa.
– Toimintamme tarjoaa virkistystä ja kuntoilua omaishoitajille. Tämän mahdollistaa omaishoidettaville samaan aikaan järjestetty toiminta, Omaishoitajien voimavarojen vahvistaminen - OmaVoima-hankkeen projektipäällikkö Milla Lappalainen kuvaa.
Omapaussi-toiminnassa on alkamassa uusia ryhmiä tammikuussa. Turun ryhmiin voi jo ilmoittautua. Omapaussiin osallistuvat turkulaiset yli 65-vuotiaat omaishoitajat saavat seniorirannekkeen, joka tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.
– Omaishoitajat ovat ottaneet hyvin vastaan toimintamme, joka alkoi syksyllä. Olemme saaneet hyvää palautetta ja myös toiveita, joita otamme huomioon kevään ryhmien suunnittelussa, Milla Lappalainen kertoo.
Yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa pyritään luomaan toiminnalle jatkuvuutta Varsinais-Suomessa.
Kulttuuri tukee hyvinvointia
Salossa Kulttuuriluotsi-toiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua kulttuuritapahtumiin yhdessä vapaaehtoisen kulttuuriluotsin kanssa. Kulttuuriluotsi toimii seurana ja tukena esimerkiksi konserteissa, näyttelyissä ja muissa kulttuuritilaisuuksissa.
Kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on tutkimusnäyttöä. Kulttuurielämykset voivat lisätä osallisuuden tunnetta, tuoda iloa arkeen sekä tukea jaksamista. Omaishoitajalle kulttuuri voi tarjota tärkeän hengähdyshetken hoivavastuun rinnalle.
Hanketta Omaishoitajan voimavarojen vahvistaminen – OmaVoima rahoittaa Suomi Liikkeelle -ohjelma osana terveyden edistämisen määrärahaa. Tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla LappalainenProjektipäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialue, OmaVoima-hankePuh:044 902 1048milla.lappalainen@varha.fi
Anni NiemiProjektikoordinaattoriVarsinais-Suomen hyvinvointialue, OmaVoima-hankePuh:044 902 1085anni.niemi@varha.fi
Satu PasiokulttuurituottajaSalon kaupunki, kulttuuripalvelutPuh:050 4350427satu.pasio@salo.fi
Linkit
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Toimitukselle tervetuloa tutustumaan
Haluatko tutustua kulttuuriluotsi-toimintaan? Tervetuloa 30.11. klo 18 lauluyhtye Morelin joulukonserttiin Perttelin kirkkoon, jossa omaishoitajat ja hoidettavat pääsevät nauttimaan musiikista yhdessä kulttuuriluotsien kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Salon kaupungin kulttuurituottaja Satu Pasiolle, puh. 050 435 0427.
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