NewPaakkola on Lapin kauppakamarin vuoden jäsenyritys – Tiia Huikuri vuoden kauppakamarilainen
19.11.2026 18:15:03 EET | Lapin kauppakamari | Tiedote
Lapin kauppakamari palkitsee NewPaakkolan rohkeasta uudistumisesta ja uuden teollisen osaamisen rakentamisesta Lappiin. Vuoden kauppakamarilaiseksi valittu Tiia Huikuri saa tunnustuksen aktiivisesta työstään Kauppa- ja palveluvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi neljälle luottamushenkilölle myönnettiin viiden vuoden pronssinen ansiomerkki.
Lapin kauppakamarin hallitus on valinnut NewPaakkolan vuoden jäsenyritykseksi. Palkinto myönnetään vuosittain teoista pohjoisen kasvun edistämiseksi.
NewPaakkola on materiaalinkuljetusjärjestelmien täyden palvelun toimittaja, joka palvelee erityisesti kaivos- ja raskasta teollisuutta. Yritys on osallistunut aktiivisesti Arctic Drone Operation Centerin eli ADOC-toimintaan ja ollut sitä kautta mukana rakentamassa drooniosaamista Lappiin.
Palkitsemisen perusteluissa korostuvat NewPaakkolan rohkeus uudistua, tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja vahvistaa Lapin teollista osaamista. Toimitusjohtaja Tommi Juntikka osallistuu myös aktiivisesti Lapin kauppakamarin teollisuusvaliokunnan toimintaan.
"Erityinen kiitos kuuluu osaavalle henkilöstöllemme, jonka ammattitaito ja halu oppia uutta tekevät uudistumisen mahdolliseksi. Kiitän myös asiakkaitamme luottamuksesta ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Meillä on Lapissa vahvaa konepaja- ja laiterakennusosaamista, jonka varaan haluamme rakentaa uutta liiketoimintaa ja vahvistaa Lapin teollisuutta pitkäjänteisesti", Juntikkan toteaa.
Tiia Huikuri rakentaa yhteistyötä ja vie yhteisiä asioita eteenpäin
Vuoden kauppakamarilaiseksi valittu Tiia Huikuri, Kiinteistö Oy Rovaniemen Revontulen kauppakeskuspäällikkö, toimii Lapin kauppakamarin Kauppa- ja palveluvaliokunnan puheenjohtajana.
Huikuri saa tunnustuksen esimerkillisen aktiivisesta ja sitoutuneesta otteestaan. Hän tuo valiokunnan työskentelyyn myönteistä energiaa, rakentavaa keskustelua ja halua kehittää toimialaa yhdessä. Palkitsemisen perusteluissa painottuvat hänen valoisa, eteenpäin katsova asenteensa ja kykynsä edistää yhteistä tekemistä.
”Valiokuntatyössä minulle tärkeintä on mahdollisuus keskustella eri toimijoiden kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisuja. Kun jaamme kokemuksiamme, ymmärrämme paremmin myös koko toimialan tarpeita. Tämä tunnustus ilahduttaa, ja haluan jakaa kiitoksen koko valiokunnalle – yhdessä tätä työtä tehdään”, Huikuri sanoo.
Neljälle luottamushenkilölle pronssinen ansiomerkki
Pronssisella ansiomerkillä viiden vuoden työstä Lapin kauppakamarin luottamustehtävissä palkittiin seuraavat henkilöt:
- Noora Ahola, Managing Director Nordics, Goldesky Resources
- Maarit Aho, toimitusjohtaja, Sava Group
- Petri Mure, Head of Safety and Security, Stegra
- Sanna Sandgren, operatiivinen johtaja, Lapland Hotels Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli RainioToimitusjohtajaLapin kauppakamariPuh:0406546264olli.rainio@chamber.fi
Milla KarjalainenViestintäasiantuntijaLapin kauppakamariPuh:0407546223milla.karjalainen@chamber.fi
Kestävää kasvua pohjoisesta
Lapin kauppakamari on noin 600 jäsenen elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten yhteistyöverkosto. Vaikuttamistyön, ajankohtaisen tiedon, koulutusten ja verkostojen avulla vahvistamme alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja rakennamme kestävää kasvua pohjoisesta. Kokoamme Lapin elinkeinoelämän yhteisen äänen ja viemme yritysten näkemyksiä alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon, jotta pohjoisen mahdollisuudet muuttuvat investoinneiksi, työpaikoiksi ja koko Suomen kilpailukyvyksi.
Lapin kauppakamari toimii osana Suomen 19 kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtakunnallista verkostoa. Toimintamme perustuu jäsenyritysten asiantuntemukseen, aktiivisiin valiokuntiin ja laajaan yhteistyöhön yritysten, päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Edistämme Lapin elinvoimaa, investointeja ja yritysten kasvua.
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