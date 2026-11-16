Elenian asiakkaille määräaikainen alennus verkkopalveluhinnoista alkuvuonna 2027
19.11.2026 11:04:13 EET | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Sähköverkkoyhtiö Elenian asiakkaat saavat vuoden 2027 tammi-huhtikuussa merkittävän määräaikaisen alennuksen verkkopalveluhinnoista. Talvikaudella energian kulutus on korkeimmillaan, joten alennuksen ajankohta tarjoaa huomattavan huojennuksen asiakkaiden energiakustannuksiin.
Elenia antaa kaikille asiakkailleen 95 prosentin määräaikaisen alennuksen verottomista verkkopalveluhinnoista tammi–huhtikuussa 2027. Alennus ei koske sähköveroa, jolloin tosiasiallinen alennus Elenian asiakkaan laskun loppusummasta on arviolta 50–95 prosenttia. Alennusprosenttiin vaikuttaa se, miten paljon asiakas käyttää sähköä ja minkälainen verkkopalvelusopimus asiakkaalla on.
Määräaikaisen alennuksen taustalla on verkkoyhtiöitä valvovan Energiaviraston ennakoimattomat tulkinnat, joiden takia Elenia sopeuttaa liikevaihtoaan. Tulkinnat liittyvät Elenian vuonna 2019 toteuttaman kaukolämpöliiketoiminnan myynnin sekä vuonna 2020 toteutetun konsernirakenneuudistuksen eriyttämiskirjauksiin sähköverkkoyhtiön tilinpäätöksissä. Energiaviraston vuonna 2025 tekemän ja takautuvasti vaikuttavan päätöksen mukaan kyseiset kirjaukset on tehty virheellisesti. Päätöksen seurauksena Elenian verkkoliiketoiminnan kumulatiivinen tulos näyttäisi muodostuvan ylijäämäiseksi sääntelyn vastaisesti kahden peräkkäisen nelivuotisen valvontajakson eli 2020–2023 ja 2024–2027 lopussa. Elenian on siten leikattava liikevaihtoaan vuonna 2027 arviolta vähintään kolmanneksella ollakseen alijäämäinen nykyisen valvontajakson päättyessä.
Elenia pitää kirjausmenettelyitään asianmukaisina, ja Energiaviraston päätös on tällä hetkellä markkinaoikeuden arvioitavana.
– Haluamme määräaikaisella hinnanalennuksella varmistaa, että näkemyserostamme huolimatta noudatamme viranomaisen ohjeita. Kohdistamme alennuksen talvikuukausiin, jolloin alennuksesta on asiakkaillemme eniten hyötyä, sanoo Elenian toimitusjohtaja Jorma Myllymäki.
Suomen talouskasvu edellyttää investointeja sähköverkkoon
Elenia investoi jatkossakin sähköverkon kehittämiseen sekä huolehtii sähköverkon toimitus- ja huoltovarmuudesta. Vuosien 2012–2026 aikana Elenia on investoinut sähköverkon kehittämiseen lähes kaksi miljardia euroa, ja säävarman maakaapeloidun verkon osuus on noussut 23 prosentista 67 prosenttiin.
Suomen talouskasvu edellyttää jatkuvia investointeja sähköverkon kapasiteettiin, kun verkkoon liitetään entistä enemmän teollista sähkönkulutusta ja uusiutuvaa energiaa. Elenia arvioi sähköverkkonsa kehittämisen vaativan vielä 2,3 miljardin euron investoinnit vuoteen 2036 mennessä.
– Sähköverkkoja on voitava kehittää suunnitelmallisesti asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kasvaviin sähkönkulutustarpeisiin. Tämä edellyttää viranomaisilta ennakoitavaa ja vakaata sähköverkkotoiminnan sääntelyä, toteaa Myllymäki.
Esimerkit määräaikaisista alennuksista tyyppikäyttäjittäin:
Määräaikaisen alennuksen suuruus riippuu siitä, miten paljon asiakas käyttää sähköä ja millainen verkkopalvelusopimus asiakkaalla on.
|
Asumismuoto
|
Liittymä
|
Vuosikulutus
|
Alennus yhteensä, tammi-huhtikuu
|
Alennusprosentti, tammi-huhtikuu
|
Kerrostalohuoneisto
|
3x25A
|
2 500 kWh
|
136,20 €
|
80,5 %
|
Omakoti- tai rivitalo
|
3x25A
|
5 000 kWh
|
188,28 €
|
75,0 %
|
Omakotitalo, sähkölämmitys
|
3x25A
|
16 000 kWh
|
413,70 €
|
63,6 %
Esimerkkien määräaikaiset alennukset sisältävät sähköveron ja arvonlisäveron. Verkkopalvelumaksun yhteydessä laskutetaan sähkövero ja arvonlisävero, joita määräaikainen alennus ei koske. Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Lisätietoja:
- Määräaikaiset hinnastot Elenian verkkosivuilla: Hinnastot - Elenia
- Toimitusjohtaja Jorma Myllymäki, jorma.myllymaki@elenia.fi, p. 040 866 8685
Yhteyshenkilöt
Jorma MyllymäkiToimitusjohtajaEleniaPuh:+358 40 866 8685jorma.myllymaki@elenia.fi
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Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa, mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille.
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