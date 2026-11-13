– Kuinka kohdallaan onkaan nyt kokoomuksen viime vaalien aikainen slogan ”Kukahan tämänkin sotkun siivoaa”. Sen siivoaa vain hallitus, joka ottaa tavallisen ihmisen arjen parantamisen ja tavallisen duunarin aseman vahvistamisen politiikan ykköstavoitteeksi, Jarkko Eloranta sanoi.

Eduskuntavaaleihin on viitisen kuukautta ja nyt on duunarin aika pitää puolensa. Eloranta painotti, että SAK:lainen ay-liike tulee tekemään paljon, jotta palkansaajien asemaa tuntevia ehdokkaita saadaan päättäjiksi, jotta duunarien etuja ajavia ehdokkaita äänestetään, ja että uudessa hallitusohjelmassa on kirjattuna työntekijöille tärkeitä, välttämättömiä uudistuksia.

– On saatava ihmiset vaaliuurnille. Ylös sohvalta äänestämään. Pitämään puolensa. Näyttämään, että nyt riittää palkansaajien kuppaaminen ja ay-liikkeen heikentäminen. Osoittamaan, että rahalla ei Suomessa voi ostaa sen paremmin vaalitulosta kuin hallitusohjelmaakaan.

Rahalla Eloranta viittasi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Pro Markkinatalouteen, joka jakaa mieleisilleen ehdokkaille ennätysmäiset kaksi miljoonaa euroa.

– Työnantajat toivovat rahalleen myös vastinetta. Vaikka nykyhallitus on toteuttanut työnantajien pitkäaikaisia toiveita, heikennysten lista vain jatkuu.

Eloranta mainitsee esimerkkeinä arkipyhien vähentämisen sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten heikentämisen.

SAK:laisella ay-liikkeellä on oma lista tarpeellisista uudistuksista työmarkkinoille. Eloranta nosti työmarkkinoiden sopimisen saamisen tasapainoon ja työelämän turvan ja tasa-arvon lisäämisen. Sosiaaliturvaa on kohennettava ja yhteiskunnan turvaverkkoja parannettava.

Nyt on myös aika laittaa vihdoin kuriin työmarkkinarikollisuus.

– Pieniä edistysaskeleita on tämän hallituksen aikana asian tilan kohentamiseksi tehty, mutta kokonaisuus jää pakkaselle, kun otetaan huomioon muut työelämään tehdyt heikennykset. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen työmarkkinarikollisuuden torjuntaohjelman.

Jarkko Eloranta otti kantaa myös tekoälyn tulemiseen yhä vahvemmin osaksi työelämää. Tulevan hallituksen on valjastettava tekoäly työntekijöiden hyödyksi monipuolisin keinoin. Tämä edellyttää kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisvalvontaa sekä vaikuttamista EU- tason sääntelyyn.

– Olisi tarpeen saada myös kirjauksia työehtosopimuksiin. Myös tänä vuonna kolmikantaisesti valmisteltu kansallinen työelämän kehittämisstrategia on toimeenpantava tulevalla hallituskaudella.

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