Betaiinihoidosta lupaavia tuloksia harvinaista AGU-tautia sairastaville
20.11.2026 08:01:27 EET | HUS | Tiedote
Tutkimus tuo uutta toivoa harvinaista aspartylglukosaminuriaa (AGU) sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Tutkimus osoittaa, että betaiinin käyttö voi parantaa merkittävästi AGU:a sairastavien lasten aineenvaihduntatasoja sekä edistää heidän kognitiivista ja fyysistä suoriutumistaan.
Aspartylglukosaminuria (AGU) on harvinainen suomalaiseen tautiperintöön kuuluva perinnöllinen aineenvaihduntasairaus, joka johtaa kehitysvammaisuuteen. Potilaita Suomessa on noin 300. Sairaus todetaan yleensä alle kouluikäisenä.
AGU:a sairastavien elimistö ei pysty hajottamaan tiettyjä aineita oikein, mikä johtaa niiden kertymiseen ja vaikuttaa ajan myötä aivojen kehitykseen. Tämä ilmenee tyypillisesti viivästyneenä kognitiivisena kehityksenä ja vaikeuksina arjessa. Sairauteen ei ole aiemmin ollut olemassa kohdennettua hoitoa, joka vaikuttaisi taudin etenemiseen.
Nature Communications -tiedelehdessä julkaistu Giessenin ja Helsingin yliopiston kansainvälinen tutkimus on tutkinut betaiinin vaikutusta potilaisiin. Betaiini toimii ns. "farmakologisena saperonina" eli molekyylitason apurina. Se auttaa viallisia entsyymejä saavuttamaan oikean rakenteen, jolloin ne voivat jälleen suorittaa elintärkeää työtään aineenvaihdunnassa.
"Tuloksemme osoittavat, että betaiini voi olla tehokas ja kustannustehokas keino parantaa AGU-potilaiden aineenvaihduntaa. Koska betaiini otetaan suun kautta jauheena ja se on hyvin siedetty, se tarjoaa helpon tavan elinikäiseen hoitoon", professori Ritva Tikkanen Giessenin yliopistosta Saksasta toteaa.
Lasten aineenvaihdunnassa ja toimintakyvyssä havaittiin kohentumista
Tutkimukseen osallistui 21 lasta, jotka olivat iältään 7–15-vuotiaita. Tutkimukseen osallistuneilla lapsilla on sairauden tietty geneettinen variantti. Potilaita seurattiin tarkasti neljän vuoden ajan HUSissa. Betaiinihoito osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi.
Tutkimuksen tulokset ovat vaikuttavia. Sairauden aiheuttamien hajoamistuotteiden pitoisuus virtsassa laski merkittävästi (lähes 70 %) ja samalla veren seerumin AGA-entsyymiaktiivisuus nousi. Neuropsykologisissa testeissä lapset osoittivat paranemista kielellisessä ymmärryksessä ja tiedonkäsittelynopeudessa. Myös arjen sopeutumiskyky parani. Tutkijat pystyivät magneettikuvauksella (MRI) havaitsemaan, että sairauden aiheuttama raudan kertyminen tietyille aivoalueille väheni.
”Vaikka tulokset ovat erittäin positiivisia, jatkoseurantaa tarvitaan. Erityisesti on merkityksellistä, miten hoito vaikuttaa kognitiiviseen kehitykseen pitkällä aikavälillä ja voiko erittäin varhainen hoito jo ennen oireiden alkamista pysäyttää taudin etenemisen kokonaan”, lastenneurologian erikoislääkäri Minna Laine toteaa.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: uudet tutkimuslöydökset muuttavat hoitokäytäntöjä tehokkaammiksi ja auttavat kohdistamaan hoitoja oikein. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa ja julkaisemme vuosittain noin 3000 vertaisarvioitua tutkimusta.
Tämän päivän tutkimus on huomisen parempaa hoitoa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lastenneurologian erikoislääkäri Minna Laine, p. 050 428 6522, minna.laine@hus.fi
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Prof. dr. Ritva Tikkanen Justus-Liebig-University of Giessen, ritva.tikkanen@biochemie.med.uni-giessen.de
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Fynd i sköljvätska från munnen kan bidra till en bättre förståelse av långtidscovid19.11.2026 10:44:44 EET | Pressmeddelande
I en studie genomförd av HUS och Helsingfors universitet upptäcktes fler inflammationsmarkörer i vatten som patienter med långtidscovid hade sköljt munnen med än hos kontrollgruppen. Observationen kan bidra till en bättre förståelse av vad som händer i kroppen under en långvarig coronasjukdom.
Suun huuhtelunesteen löydökset voivat auttaa ymmärtämään long covidia paremmin19.11.2026 10:44:44 EET | Tiedote
HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa long covid -potilaiden suun huuhtelunesteestä löytyi enemmän tulehdukseen liittyviä merkkiaineita kuin vertailuryhmältä. Havainto voi auttaa ymmärtämään tarkemmin, mitä elimistössä tapahtuu pitkittyneen koronataudin aikana.
Studie gav ytterligare indikationer på förekomsten av hepatit D-virus hos människor utan hepatit B-virus18.11.2026 10:59:27 EET | Pressmeddelande
Enligt den etablerade medicinska uppfattningen kan man inte få hepatit D-virussmitta utan att samtidigt ha hepatit B-virussmitta. Resultaten av HUS och Helsingfors universitets studie indikerar att hepatit D-smitta inte alltid förutsätter samtidig hepatit B-smitta.
Tutkimus toi lisäviitteitä hepatiitti D -viruksen esiintymisestä ihmisillä ilman hepatiitti B -virusta18.11.2026 10:59:27 EET | Tiedote
Vakiintuneen lääketieteellisen käsityksen mukaan hepatiitti D -virustartuntaa ei voi saada ilman samanaikaista hepatiitti B -virustartuntaa. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä siitä, että hepatiitti D -tartunta ei aina edellytä samanaikaista hepatiitti B -tartuntaa.
Study provides additional evidence on hepatitis D virus prevalence in people without hepatitis B18.11.2026 10:59:27 EET | Press release
The established medical understanding has been that hepatitis D virus infection cannot occur without a simultaneous hepatitis B infection. The results from a study conducted by HUS and the University of Helsinki suggest that hepatitis D virus infection can occur without a simultaneous hepatitis B infection.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme