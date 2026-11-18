Helsingin digitaalinen kaksonen täyttää 40 vuotta – yhteiset kaupunkimallit voisivat vauhdittaa innovaatioita koko Suomessa
19.11.2026 11:00:06 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin digitaalinen 3D-kaupunkimalli on yksi maailman edistyksellisimmistä. Sen avulla voidaan tehdä parempia kaupunkisuunnittelun ratkaisuja, varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksien ja kriisitilanteiden hallintaan, sekä valmistautua lähitulevaisuuden uusiin ilmiöihin, kuten kaupungin matalan ilmatilaliikenteen automatisoitumiseen.
Digitaalinen kaksonen on kaupungin virtuaalinen vastine, johon voidaan yhdistää erilaista paikka- ja aikasidonnaista tietoa. Sen avulla vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia voidaan tarkastella ennen kuin päätökset, rakennushankkeet tai investoinnit toteutetaan. Tämä auttaa välttämään kalliita virheitä ja perustamaan päätöksiä tarkempaan tietoon.
Samalla digitaalisten kaksosten merkitys korostuu esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. 3D-kaupunkimallissa voidaan esimerkiksi simuloida myrskyjen ja tulvien vaikutuksia, ekologisten järjestelmien kehittymistä ja kaupunkimalleja voidaan hyödyntää myös virtuaalisessa pelastusharjoittelussa.
”Suomessa kannattaisi katsoa digitaalisten kaksosten kehittämistä nykyistä enemmän kokonaisuutena. Eri kaupungeissa tehdään paljon hyvää työtä, ja jakamalla osaamista ja toimivia ratkaisuja voisimme välttää päällekkäistä tekemistä. Samalla digitaalisten kaksosten hyödyt esimerkiksi uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa voisivat ulottua nykyistä laajemmalle”, sanoo Helsingin kaupungin data ja uudet teknologiat -tiimin erityisasiantuntija Lauri Lemmenlehti.
Yhteiset käytännöt ja yhteensopiva kaupunkidata voisivat myös avata suomalaisille yrityksille uuden markkinan. Kun kaupunkimallit toimisivat nykyistä paremmin yhteen, yhden kaupungin tarpeisiin kehitettyjä palveluja olisi mahdollista skaalata myös muihin kaupunkeihin. Kaupunkien muodostama yhteinen markkina voisi olla kiinnostava myös kansainvälisesti.
Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen 40-vuotisjuhlaseminaari
Helsingin 40 vuotta jatkunutta 3D-kaupunkimallinnusta juhlistava seminaari järjestetään perjantaina 20. marraskuuta kello 9.15–16. Tilaisuudessa esitellään Helsingin digitaalisen kaksosen kehitystä, osaamista, nykyisiä ja tulevaisuuden käyttötapauksia, sekä herätellään keskustelua kansallisen tason yhteistyöstä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri Lemmenlehti, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunginkanslia, digitalisaatio-osasto, data ja uudet teknologiat, puh. 09 310 40663, s-posti: lauri.lemmenlehti@hel.fi
Anna-Maija Vesa, viestintäasiantuntija, Helsingin kaupunginkanslia, viestintäosasto, puh. 040 5221988, s-posti: anna-maija.vesa@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 202718.11.2026 20:42:54 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto kokoontui 18.11. ja hyväksyi Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2027-2029. Valtuusto hyväksyi myös asemakaavan Eteläsataman saarille.
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu talousarviokäsittelyyn17.11.2026 11:56:02 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto kokoustaa keskiviikkona 18.11. alkaen kello 16.00. Kokouksen esityslistalla on Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosiksi 2027-2029.
Konsernijaosto kuuli Hekan ajankohtaiskatsauksen16.11.2026 18:59:16 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 16. marraskuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Helsingin kaupunginhallitus käsitteli aloitteita16.11.2026 17:06:36 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16. marraskuuta aloitteita ja toivomusponsia. Kaupunginhallitus hyväksyi myös uuden rahoitusratkaisun Helsingin Asumisoikeus Oy:n eli Hason talouden vahvistamiseksi.
Helsingin matkailuvuosi jatkuu kasvussa – asukaskeskusteluun osallistuneilta vahva tuki matkailulle ja tapahtumille11.11.2026 12:00:36 EET | Tiedote
Helsingin matkailuvuosi on edennyt myönteisesti. Tammi–syyskuussa majoitusliikkeissä kirjattiin 4,1 prosenttia enemmän yöpymisiä kuin vuotta aiemmin. Myös hotellimarkkina ja kansainvälinen lentomatkustus ovat vahvistuneet. Syyskuussa toteutettuun avoimeen verkkokeskusteltuun osallistuneet helsinkiläiset suhtautuivat matkailuun ja tapahtumiin erittäin myönteisesti. Samalla osallistujat pitivät tärkeänä, että matkailun kasvu on hallittua ja kestävää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme