Digitaalinen kaksonen on kaupungin virtuaalinen vastine, johon voidaan yhdistää erilaista paikka- ja aikasidonnaista tietoa. Sen avulla vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia voidaan tarkastella ennen kuin päätökset, rakennushankkeet tai investoinnit toteutetaan. Tämä auttaa välttämään kalliita virheitä ja perustamaan päätöksiä tarkempaan tietoon.

Samalla digitaalisten kaksosten merkitys korostuu esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. 3D-kaupunkimallissa voidaan esimerkiksi simuloida myrskyjen ja tulvien vaikutuksia, ekologisten järjestelmien kehittymistä ja kaupunkimalleja voidaan hyödyntää myös virtuaalisessa pelastusharjoittelussa.

”Suomessa kannattaisi katsoa digitaalisten kaksosten kehittämistä nykyistä enemmän kokonaisuutena. Eri kaupungeissa tehdään paljon hyvää työtä, ja jakamalla osaamista ja toimivia ratkaisuja voisimme välttää päällekkäistä tekemistä. Samalla digitaalisten kaksosten hyödyt esimerkiksi uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa voisivat ulottua nykyistä laajemmalle”, sanoo Helsingin kaupungin data ja uudet teknologiat -tiimin erityisasiantuntija Lauri Lemmenlehti.

Yhteiset käytännöt ja yhteensopiva kaupunkidata voisivat myös avata suomalaisille yrityksille uuden markkinan. Kun kaupunkimallit toimisivat nykyistä paremmin yhteen, yhden kaupungin tarpeisiin kehitettyjä palveluja olisi mahdollista skaalata myös muihin kaupunkeihin. Kaupunkien muodostama yhteinen markkina voisi olla kiinnostava myös kansainvälisesti.

Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen 40-vuotisjuhlaseminaari

Helsingin 40 vuotta jatkunutta 3D-kaupunkimallinnusta juhlistava seminaari järjestetään perjantaina 20. marraskuuta kello 9.15–16. Tilaisuudessa esitellään Helsingin digitaalisen kaksosen kehitystä, osaamista, nykyisiä ja tulevaisuuden käyttötapauksia, sekä herätellään keskustelua kansallisen tason yhteistyöstä.