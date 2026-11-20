Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta käsitteli 16.11.2026 kokouksessaan lääkkeiden määräämisen ohjausta, lääkkeiden käytön seurantaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa. Tavoitteena kokouksessa oli tunnistaa keinoja, joilla voidaan edistää turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa sekä käyttää yhteiskunnan varoja mahdollisimman vaikuttavasti.

Lääkkeiden turvallinen ja asianmukainen määrääminen on terveydenhuollon toimijoiden vastuulla. Viranomaisvalvontaa tarvitaan silloin, kun potilasturvallisuutta tai tarpeettomien kustannusten välttämistä ei voida varmistaa terveydenhuollon omilla toimilla.

Lääkkeiden hintakilpailulla voidaan saada merkittäviä säästöjä

Biologisten lääkkeiden hintakilpailua edistävät toimet ovat pienentäneet lääkekorvausmenoja merkittävästi. Näitä toimia ovat olleet lääkärin velvoite määrätä edullisinta biologista lääkevalmistetta, siihen kohdistunut Kelan valvonta ja biologisten lääkkeiden vaihtaminen apteekissa edullisimpaan vaihtoehtoon. Korvausmenot biologisista lääkkeistä, joille on tarjolla biosimilaari, olivat vuonna 2025 noin 42 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2022.

Kelan kustannus- ja määräämisraportit lääkäreille itselleen ja organisaation vastaavalle lääkärille tehostaisivat tietoon perustuvaa lääkkeen määräämisen ohjausta. Tämä vahvistaisi terveydenhuollon toimijoiden vastuulla olevaa omavalvontaa. Neuvottelukunta on huolissaan etävastaanotoilla ja erityisesti chat-vastaanotoilla tapahtuvasta sellaisesta lääkkeen määräämisestä, jossa lääkkeen määrääminen ei ole osa jatkuvuutta edistävää hoitosuhdetta ja yleisesti hyväksytty hoitokäytäntö ei toteudu.

Neuvottelukunta keskusteli myös uusista lääkkeiden määräämiseen liittyvistä ohjaus- ja valvontakohteista. Kela ehdottaa lääkekorvausten toimeenpanon kehittämistä siten, että rationaalisen, turvallisen ja kustannustehokkaan lääkehoidon edistämistä voitaisiin vahvistaa osana Kelan tehtäviä. Ehdotus edellyttäisi lainsäädäntömuutoksia. Tarkemmat toteutustavat ovat vasta alustavia ja edellyttävät laajempaa keskustelua.

Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu Kelassa sairausvakuutukseen liittyvien lääketieteellisten kysymysten käsittely. Kelan hallitus nimittää neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan nykyinen toimikausi on 1.3.2025–29.2.2028.

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