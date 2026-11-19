SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen: Perussuomalainen vihapuhe on suomalaisia väheksyvää
19.11.2026 10:19:39 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pitää perussuomalaisten europarlamentaarikon SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin kohdistamaa rasistista vihakampanjaa vaarallisena.
- Olemme SDP:ssä kaikki Nasiman tukena ja tuomitsemme tämän vastenmielisen teon. Tällainen hyökkääminen maamme istuvaa kansanedustajaa kohtaan on vaarallista ja suomalaisia aliarvoivaa toimintaa.
- Perussuomalaiset kampanjoivat ottaakseen yliotteen poliittisesta oikeistosta. Tarkoitus pyhittää keinot, ja puolue kerjää jälleen huomiota avoimella rasismilla.
Tasavallan presidentti Stubb on todennut, että suomalaisessa yhteiskunnassa rasismille ei ole minkäännäköistä tilaa, eikä se ole hyväksyttävää. Tämä ajattelu on suomalaisuuden valtavirtaa, josta perussuomalaiset irtaantuvat. On paljon puhuvaa, ettei puolue ole halunnut uudistaa puolueiden yhteistä rasismin vastaista sitoumusta Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaiseen peruskirjaan.
- Haluan osoittaa vahvan ryhmäni ja henkilökohtaisen tukeni Nasima Razmyarille.
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Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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