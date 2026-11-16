FT Olli Snellman Diakin TKI- ja vaikuttavuusjohtajaksi
19.11.2026 12:30:00 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Filosofian tohtori Olli Snellman on nimitetty Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI- ja vaikuttavuusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 7.1.2027. Tehtävässä yhdistyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, palveluliiketoiminnan ja kansainvälisen toiminnan johtaminen.
Snellman siirtyy Diakiin Maahanmuuttovirastosta, jossa hän on toiminut vastaanottopalveluiden osastolla tulosalueen johtajana ja osaston johtajan sijaisena vuodesta 2015 lähtien. Hän on johtanut TKI-toimintaa sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja rakentanut tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia. Lisäksi hän on toiminut vuodesta 2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vierailevana tutkijana. Uransa alussa hän on työskennellyt muun muassa Helsingin Diakoniaopiston kuraattorina ja sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla.
Koulutukseltaan Olli Snellman on filosofian tohtori, filosofian maisteri, psykoterapeutti ja sosionomi (AMK). Hän väitteli Jyväskylän yliopistosta vuonna 2020 turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten psykoterapiasta.
Uudessa tehtävässään Snellman vastaa Diakin TKI-toiminnan strategisesta, toiminnallisesta ja taloudellisesta johtamisesta sekä vaikuttavuuden, palveluliiketoiminnan ja kansainvälisen toiminnan kehittämisestä. Hän johtaa noin 60 asiantuntijan tulosaluetta ja päällikkötiimiä sekä toimii Diakin johtoryhmän jäsenenä. Snellman raportoi toimitusjohtaja-rehtorille.
TKI- ja vaikuttavuusjohtajan vastuulla on vahvistaa Diakin yhteiskunnallista vaikuttavuutta, uudistumiskykyä ja kasvua.
– Haluamme vahvistaa tutkimus- ja kehittämistyömme tulosten hyödyntämistä ja tehdä Diakin tuottaman yhteiskunnallisen arvon entistä näkyvämmäksi. Olli Snellmanin osaaminen ja verkostot TKI-toiminnan, palveluliiketoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä avaavat Diakille mahdollisuuksia uusiin kumppanuuksiin ja kasvuun, Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen sanoo.
– Diakin tehtävä eriarvoisuuden vähentämiseksi ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi motivoi minua. Haluan rakentaa yhdessä henkilöstön ja kumppaneiden kanssa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jonka tulokset näkyvät ihmisten arjessa. Minulle on tärkeää, että tutkimustieto ja käytännön kehittäminen tukevat toisiaan, Olli Snellman kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati KomulainenToimitusjohtaja-rehtoriDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:046 856 7347kati.komulainen@diak.fi
Olli SnellmanPuh:050 331 9838
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Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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