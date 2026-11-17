SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomus heräsi amiksen tunnettuihin ongelmiin vasta vaalipaniikissa
19.11.2026 10:17:10 EET | SDP | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää koomisena ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) huolta ammatillisen perusopetuksen vähäisestä lähiopetuksesta. Orpon hallitus on toimikautensa aikana leikannut ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa.
– Amisten lähiopetuksen ongelmat ovat olleet selviä jo Sipilän hallituksen uudistuksen jälkeen. Nyt kokoomus on heräävinään tähän asiaan viisi kuukautta ennen vaaleja ja lupailee korjaussarjoja ensi kaudelle. Mikähän tällä lienee uskottavuus, Malm kysyy.
– On ollut kokoomuksen idea tehdä amiskoulutuksesta työelämälähtöisempää lisäämällä työssäoppimisjaksoja ja vähentämällä lähiopetusta. Samoin kokoomus on nimenomaan halunnut vähentää yleissivistävää opetusta ja teoreettisempia osia. Nyt sitten pestään käsiä oman työn tuloksista.
Malm ihmettelee, että Multala nostaa nyt tarpeen edistää ammatillista väylää korkeakoulutukseen. Kokoomuksen aiempi linja on painottanut yleissivistävän lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen selkeää pitämistä erillään.
– On tietysti hyvä asia, jos kokoomus on nyt tulossa SDP:n linjalle amiskoulutuksen kehittämisessä. Harmi että se tapahtuu vasta nyt vaalikauden lopussa, kun aikaa tehdä asialle jotain olisi ollut. Neljä vuotta on nuorten elämässä pitkä aika ja moni on tänä aikana ehtinyt aloittaa ja päättää koulutuksensa, Malm sanoo.
– SDP esitti jo vuosi sitten viisi konkreettista keinoa, jolla amiskoulutusta saataisiin nopeasti kehitettyä oikeaan suuntaan. Ehdotimme muun muassa tutkinnon yleissivistävien osien vahvistamista laajempien työelämä- ja jatko-opintovalmiuksien edistämiseksi.
Malm kertaa SDP:n ehdotuksen muokata ammatillista koulutusta siten, että ensimmäisenä vuonna tutustuttaisiin esimerkiksi sote-alaan, rakennusalaan tai liiketalouteen yleisemmin ja erikoistumisala valittaisiin vasta toisena vuonna. Näin helpotettaisiin ohjautumista soveltuvalle alalle ja ehkäistäisiin keskeyttämisiä. Lisäksi SDP erottaisi oppivelvollisuuden piirissä olevien ja aikuisten ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja rahoituksen toisistaan, ottaisi käyttöön kuntouttavan koulutuksen niille, joille nykyinen toinen aste ei sovellu, lanseeraisi valtakunnallisen taitotakuun ja vahvistaisi yhteisiä tutkinnonosia.
– Meille amiskoulutuksen kehittäminen on koko ajan ollut sydämen asia. Ei paniikissa keksitty vaalitäky, Malm päättää.
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Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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