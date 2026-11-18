Tukkusähkön keskihinta lokakuun aikana oli Suomessa 38 euroa megawattitunnilta. Keski-Euroopassa sähkö maksoi halvimmillaan 165 euroa ja kalleimmillaan yli 240 euroa megawattitunnilta. Vain Ruotsin ja Norjan pohjoisilla hinta-alueilla sähkö oli kuukauden aikana halvempaa kuin Suomessa.

— Lokakuu oli monessa mielessä poikkeuksellinen, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

— Ydinvoimalaitoksista Loviisa 1 ja Olkiluoto 3 olivat huollossa. Siksi ydinsähköä tuotettiin puolet vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Kaupunkien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset taas tuottivat viimeksi näin vähän sähköä lokakuussa 50 vuotta sitten.

Lokakuu oli tavanomaista lämpimämpi etenkin eteläisessä Suomessa. Kuukauden keskilämpötila etelässä oli 1,5–2 astetta korkeampi kuin viime vuoden lokakuussa, joka sekin oli lämmin.

— Etelä-Suomi on suuri sähkönkäytön keskittymä. Kun ulkona on lämmintä, ei kiinteistöjen lämmöntarve ole suuri. Tämä näkyy sähkön kysynnässä, Leskelä toteaa.

Suomi käytti sähköä lokakuussa 7,1 terawattituntia. Tästä ydinvoimalaitosten osuus oli 22 prosenttia (1,5 TWh). Kahden ydinvoimalaitoksen huoltotöiden aiheuttama tuotantovaje kompensoitui alhaisemmalla kysynnällä.

Ensi vuonna lokakuun tilasto näyttää tältä osin erilaiselta. Koska Olkiluoto 3:n huoltoväli on puolitoista vuotta, huolletaan kolmosreaktoria seuraavan kerran vasta vuoden 2028 keväällä.

Vesivoimalaitokset ahkeroivat lokakuussa. Vesisähköä saatiin lähes 1,5 terawattituntia — 53 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tuulisähkön tuotanto kipusi 2,8 terawattituntiin, mikä on vajaat 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa.

— Vesivoimalaitokset ja tuulivoimalaitokset paikkasivat ydinvoimatuotannon vajeita. Tämän lisäksi sähköä tuotiin kaksinkertainen määrä viime vuoden lokakuuhun verrattuna, Leskelä huomauttaa.

Leskelän mielestä lokakuun alhainen sähkön hinta oli yllätys. Yleensä sähkön hinta kääntyy nousuun, kun talvi tekee tuloaan. Lokakuu oli kuitenkin yksi tämän vuoden halvimmista kuukausista.

Teollisuus kituu yhä

Lokakuussa teollisuus käytti sähköä 2,9 terawattituntia. Tämä on 0,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Teollisuuden parantuneet suhdanteet eivät vieläkään näy sähkönkäyttötilastoissa — tai sitten teollisuuden kasvu tapahtuu sellaisissa yrityksissä, jotka eivät käytä paljon sähköä.

Muu kulutus — kotitaloudet, maatalous, palvelusektori, sähkökattilat ja datakeskukset — käyttivät sähköä kuukauden aikana 4,2 terawattituntia. Tämä on 1,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Yhteistuotanto pohjalukemissa — vesitilanne parantunut

Yhteistuotantolaitokset jauhoivat sähköä 0,7 terawattituntia lokakuussa — yhdeksän prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Yhteistuotantosähköä tuottavat kaupunkien omistamat kaukolämpölaitokset ja teollisuuden omistamat laitokset. Teollisuuden yhteistuotantolaitokset tuottavat usein kaukolämmön sijaan prosessihöyryä.

Kaupunkien omistamien yhteistuotantolaitosten sähkösaalis (0,3 TWh) oli lokakuussa historiallisen alhainen. Näin vähän sähköä laitokset tuottivat lokakuussa viimeksi vuonna 1976. Koska kuukausi oli poikkeuksellisen lämmin, ei yhteistuotantolaitosten kaukolämmölle ollut kysyntää — samalla sähköt jäivät tuottamatta.

Vesitilanne Saimaalla ja Itä-Suomen vesistöissä on parantunut, vaikka vedenkorkeus on yhä alle keskiarvon. Esimerkiksi Saimaalla koko kevään ja kesän kestäneet poikkeusjuoksutukset on nyt lopetettu. Vesivoimalaitokset saavat taas vettä turpiineihin sähköntuotantoa varten, kun alueella on palattu normaalijuoksutuksiin. Isoilla pohjoisen vesivoimajoilla vettä oli lokakuussa reilusti.

Tuonti kääntyi kasvuun

Sähköä tuotiin Suomeen lokakuun aikana 1,1 terawattituntia — 90 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Nettotuonti — tuonnin ja viennin välinen erotus — oli kuukauden aikana 0,4 terawattituntia. Viime vuoden lokakuussa sen sijaan nettovienti oli 0,18 terawattituntia.

Kuukauden aikana 96 prosenttia sähköstä (1,05 TWh) tuotiin Ruotsista. Suurin osa sähköstä (0,6 TWh) vietiin Viroon.