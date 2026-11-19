Wickström: 22 miljoonaa euroa valtatie 25:n parantamiseen Mustiossa ja 30 miljoonaa euroa Vuohimäen eritasoliittymään Kirkkonummella
19.11.2026 14:08:00 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Hallitus on päättänyt tänään hallituskauden viimeisestä täydentävästä talousarvioesityksestä. Tänään annetussa esityksessä on myönteisiä uutisia Länsi-Uudenmaan kannalta.
Valtatie 25:n Meltola-Mustio alueen parannustyöt saavat viiden miljoonan euron lisävaltuuden aiemmin myönnetyn 17 miljoonan euron lisäksi. Näin ollen Meltolan ja Mustion välisen valtatie 25:n tieosuuden parantamiseen osoitetaan yhteensä 22 miljoonaa euroa.
Myös kantatie 51:n varrelle suunnitellun Vuohimäen eritasoliittymän rahoitusta lisätään siten, että hankkeen kokonaisvaltuus on 30 miljoonaa euroa.
Kansanedustaja Henrik Wickström (rkp) on tyytyväinen siihen, että molemmat hankkeet saivat merkittävän lisärahoituksen.
– Valtatie 25 ja kantatie 51 ovat erittäin tärkeitä liikenneväyliä alueellemme. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että valtatie 25:n ensimmäinen merkittävä parantamishanke etenee. Valtatie 25 on Suomen vaarallisin kaksinumeroinen tie, joten hankkeen eteneminen on tärkeä asia. Vuohimäen eritasoliittymän toteuttaminen puolestaan parantaa kantatie 51:n liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä se tukee seudun elinkeinoelämän kehitysmahdollisuuksia, Wickström sanoo.
– Olemme tämän hallituskauden aikana saaneet Länsi-Uudellemaalle poikkeuksellisen suuria infrastruktuuri-investointeja. Tämä on osoitus pitkäjänteisestä vaikuttamistyöstä eduskunnassa, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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