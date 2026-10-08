Ratkaisuja hyvinvointialueiden perustehtävien turvaamiseen

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa enää puoli vuotta, ja hallitusohjelmaneuvotteluissa linjataan suuntaviivat sosiaali- ja terveydenhuollon päälinjoiksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Suurin osa eduskuntapuolueista on sitoutunut velkajarruun, jonka myötä käytännössä kaikki hallinnonalat joutuvat säästötoimiin. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että ministeriöt kykenevät esittämään konkreettisia esityksiä siitä, mitkä hyvinvointivaltion perustehtävät turvataan vaikeassa tilanteessa.

Ikääntyneiden määrän kasvu lisää palvelutarvetta

Puheenvuorossa on useita aihioita, joita tulee edistää. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn, palvelurakenteen keventämiseen ja perustason palveluihin on esiintynyt sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteissa koko vuosituhannen ajan, mutta tavoitteet eivät ole muuttuneet vaikuttaviksi poliittisiksi päätöksiksi, toimintamalleiksi tai resurssien uudelleenkohdentamisiksi.

Ennaltaehkäisyn korostaminen on kannatettavaa, mutta asian suhteen pitää muistaa realismi: vuonna 2040 meillä on vuoteen 2025 verrattuna kaksinkertainen määrä 85 vuotta täyttäneitä. Tämä lisää erityisesti vanhuspalveluiden ja erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa painetta sekä edellyttää resurssien siirtoa tähän kasvavaan tarpeeseen.

Priorisointiin tartuttava kansallisesti

Palvelulupauksen osalta puheenvuoro esittää, että muodostetaan toimijat, joilla on selkeä mandaatti, riittävät voimavarat ja osaaminen kansallisten suositusten antamiseen sekä niiden toteutumisen seurantaan. Priorisointi ei ole helppo asia, jonka jo vuosikymmeniä kestänyt keskustelu osoittaa. Priorisointi-instituutioiden vahvistaminen ja yhteen kokoaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on erittäin kannatettava esitys. Sote-palvelulupausta on lähestyttävä kokonaisuutena.

Erikoissairaanhoidon työnjakoa esitetään kehitettäväksi aluelähtöisesti, joka on oikea tapa edistää hyvinvointialueiden profiloitumista. Hyvilin näkemys on, että toiminnallista kehittämistä tulee jatkaa nykyisen aluerakenteen pohjalta.

Hyvinvointialueet ovat olleet jatkuvassa säästöpaineessa koko olemassaolonsa ajan. STM:n virkapuhe edellyttää vielä paljon lisäpohdintaa, miten hyvinvointialueiden toiminta, velvoitteet, sote-palvelulupaus sekä palveluiden vaatima riittävä rahoitus saadaan tasapainoon. Uudistuksen alkuvaiheen mahdollistamat säästöt on jo pitkälti ulosmitattu. Mikäli rahoitusta joudutaan julkisen talouden säästöjen vuoksi edelleen leikkaamaan, pitää myös palvelulupausta heikentää.

Helpot säästöt on jo tehty.