– Istuimme Tommin kanssa Birgitan takkahuoneessa syksyisen meren pauhatessa ikkunan takana. Takkatulen ääressä totesimme yhteen ääneen, että tässähän meillä on ainutlaatuinen estradi elävälle musiikille. Koska musiikki on parasta yhdessä koettuna, on hienoa, että saamme olla omalta osaltamme mukana HelsinkiMission toiminnassa joulunajan yksinäisyyttä vastaan, muusikko Leri Leskinen kertoo.

Birgittakin on saanut ylleen ripauksen joulun taikaa

– Yhtenä aamuna pihalle oli ilmestynyt valtava joulukuusi ja keittiön hiiligrillin vierelle puurokattilat ja glögipannut. Yllätykset eivät tähän päättyneet, sillä viikonloppuisin itse pukki tulee kuulemma vierailemaan ja lapset pääsevät ratsastamaan ponilla, mikäli sää sallii, ravintoloitsija Tommi Leppälä kertoo.

Puuro- ja glögibaari ovat avoinna joka päivä klo 10 alkaen. Viikonloppuisin tiedossa on jouluista ohjelmaa ja yhdessäolon iloa.

– Jostakin Joulu Carnevaaleista on kuiskittu. Hattarakoneen oli ainakin joulunhenki unohtanut tuohon takkahuoneen puolelle, Tommi Leppälä vinkkaa.

Leri Leskinen Live Birgitta Hernesaaressa:

Viitenä sunnuntaina klo 14. Vapaa pääsy.