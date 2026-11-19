Yhdessä joulua kohti – Leri Leskinen Live viitenä sunnuntaina Birgitta Hernesaaressa
19.11.2026 14:20:04 EET | Birgitta Hernesaari | Tiedote
Joulunaika kuuluu ja maistuu. Birgitta Hernesaari, Leri Leskinen Live ja HelsinkiMissio kutsuvat jokaisen nauttimaan yhdessäolosta, musiikista ja ruoasta Ravintola Birgitta Hernesaareen 20.11.–20.12. Jouluravintola on avoinna maanantaista lauantaihin klo 10–22 ja sunnuntaisin klo 10–18. Sielunruoasta vastaa joka sunnuntai Leri Leskinen Live vaihtuvine kokoonpanoineen.
– Istuimme Tommin kanssa Birgitan takkahuoneessa syksyisen meren pauhatessa ikkunan takana. Takkatulen ääressä totesimme yhteen ääneen, että tässähän meillä on ainutlaatuinen estradi elävälle musiikille. Koska musiikki on parasta yhdessä koettuna, on hienoa, että saamme olla omalta osaltamme mukana HelsinkiMission toiminnassa joulunajan yksinäisyyttä vastaan, muusikko Leri Leskinen kertoo.
Birgittakin on saanut ylleen ripauksen joulun taikaa
– Yhtenä aamuna pihalle oli ilmestynyt valtava joulukuusi ja keittiön hiiligrillin vierelle puurokattilat ja glögipannut. Yllätykset eivät tähän päättyneet, sillä viikonloppuisin itse pukki tulee kuulemma vierailemaan ja lapset pääsevät ratsastamaan ponilla, mikäli sää sallii, ravintoloitsija Tommi Leppälä kertoo.
Puuro- ja glögibaari ovat avoinna joka päivä klo 10 alkaen. Viikonloppuisin tiedossa on jouluista ohjelmaa ja yhdessäolon iloa.
– Jostakin Joulu Carnevaaleista on kuiskittu. Hattarakoneen oli ainakin joulunhenki unohtanut tuohon takkahuoneen puolelle, Tommi Leppälä vinkkaa.
Leri Leskinen Live Birgitta Hernesaaressa:
Viitenä sunnuntaina klo 14. Vapaa pääsy.
- 22.11.
- 29.11.
- 6.12.
- 13.12.
- 20.12.
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Yhteyshenkilöt
Tommi LeppäläRavintoloitsijaBirgitta HernesaariPuh:041 516 2502tommi@saariry.fi
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