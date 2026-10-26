”Hyvinkään sijoittuminen jälleen Suomen elinvoimaisimpien kuntien joukkoon kertoo vahvasta perustastamme. Hyvä sijainti, toimivat yhteydet sekä monipuolinen yritys- ja elinkeinorakenne ovat vahvuuksiamme. Elinvoima ei kuitenkaan synny itsestään. Meidän on jatkettava pitkäjänteistä työtä sen eteen, että Hyvinkää on houkutteleva paikka asua, yrittää, tehdä työtä ja investoida myös tulevaisuudessa”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa.

Keski-Uudenmaan kuntien keskinäisessä vertailussa Hyvinkää sijoittui Sipoon jälkeen toiseksi yhdessä Tuusulan kanssa. Keski-Uudenmaan kunnat menestyivät tutkimuksessa kokonaisuudessaan hyvin. Myös Helsinki sijoittui korkealle ollen Suomen kolmanneksi elinvoimaisin kunta.

Koko Suomen vertailun kärjessä jatkaa Pirkkala, joka on ollut tutkimuksen ykkönen jokaisella mittauskerralla. Tänä vuonna Pirkkalan ero seuraaviin kuntiin kasvoi entisestään. Toiseksi sijoittui Raisio. Tulokset osoittavat yleisemminkin, että suurten kaupunkien kehyskunnat menestyvät elinvoimavertailussa hyvin.

WSP mittaa kuntien ja alueiden elinvoimaa 21 tilastoindikaattorilla, jotka kuvaavat alueiden tuottavuutta, inhimillistä pääomaa sekä kykyä sopeutua tulevaisuuden muutoksiin. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna jo kuudennen kerran.