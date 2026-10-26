Hyvinkää jälleen Suomen elinvoimaisimpien kuntien joukossa
19.11.2026 11:13:01 EET | Hyvinkään kaupunki | Uutinen
WSP:n julkaisemassa Alueiden tutkimus 2026 -vertailussa Hyvinkää sijoittui Suomen kuntien joukossa sijalle 16. Sijoitus laski edellisestä vertailusta muutaman sijan, mutta Hyvinkää kuuluu edelleen valtakunnallisesti kärkikuntien joukkoon. Tulos kertoo kaupungin vahvasta elinvoimasta ja antaa hyvän pohjan sen edelleen vahvistamiselle.
”Hyvinkään sijoittuminen jälleen Suomen elinvoimaisimpien kuntien joukkoon kertoo vahvasta perustastamme. Hyvä sijainti, toimivat yhteydet sekä monipuolinen yritys- ja elinkeinorakenne ovat vahvuuksiamme. Elinvoima ei kuitenkaan synny itsestään. Meidän on jatkettava pitkäjänteistä työtä sen eteen, että Hyvinkää on houkutteleva paikka asua, yrittää, tehdä työtä ja investoida myös tulevaisuudessa”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa.
Keski-Uudenmaan kuntien keskinäisessä vertailussa Hyvinkää sijoittui Sipoon jälkeen toiseksi yhdessä Tuusulan kanssa. Keski-Uudenmaan kunnat menestyivät tutkimuksessa kokonaisuudessaan hyvin. Myös Helsinki sijoittui korkealle ollen Suomen kolmanneksi elinvoimaisin kunta.
Koko Suomen vertailun kärjessä jatkaa Pirkkala, joka on ollut tutkimuksen ykkönen jokaisella mittauskerralla. Tänä vuonna Pirkkalan ero seuraaviin kuntiin kasvoi entisestään. Toiseksi sijoittui Raisio. Tulokset osoittavat yleisemminkin, että suurten kaupunkien kehyskunnat menestyvät elinvoimavertailussa hyvin.
WSP mittaa kuntien ja alueiden elinvoimaa 21 tilastoindikaattorilla, jotka kuvaavat alueiden tuottavuutta, inhimillistä pääomaa sekä kykyä sopeutua tulevaisuuden muutoksiin. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna jo kuudennen kerran.
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Yhteyshenkilöt
Jyrki KäkiElinkeinopäällikköjyrki.kaki@hyvinkaa.fi
Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, lähes 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
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