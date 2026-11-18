Minja Koskela: Orpon hallitus yrittää vesittää alustatyöntekijöiden aseman parantamisen
19.11.2026 11:25:35 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen esitystä alustatyölaiksi, joka ei näytä täyttävän edes EU:n alustatyödirektiivin vähimmäisvaatimuksia. Koskela vaatii esitystä parannettavaksi eduskunnassa siten, että alustatyöntekijöille voidaan turvata aidosti työntekijöille kuuluvat oikeudet.
– Hallituksen esitys varjelee alustayritysten nykyisiä toimintamalleja, eikä turvaa työntekijöiden asemaa riittävällä tavalla. Nyt tiettyjen firmojen ja omistajien massiiviset voitot perustuvat nimenomaan työntekijöiden aseman polkemiseen, eikä meidän pitäisi suojella tällaista bisnestä, Koskela sanoo.
Alustatyödirektiivin mukaisen työsuhdeolettaman tarkoituksena on estää työntekijöiden pakkoyrittäjyys ja työnantajavastuun kiertäminen. Hallituksen esityksessä työsuhdeolettaman soveltamiselle on kuitenkin asetettu Koskelan mukaan liian korkea kynnys.
– Nyt vaarana on, että työntekijä joutuu edelleen itse taistelemaan oikeuksiensa puolesta suurta alustayritystä vastaan. Työsuhdeolettaman pitää aidosti parantaa työntekijöiden asemaa, ei jäädä näennäiseksi uudistukseksi, Koskela sanoo.
Koskelan mukaan esityksessä on lukuisia puutteita esimerkiksi algoritmijohtamisen sääntelyyn liittyen, eikä esitettyjen velvoitteiden laiminlyöntiä ole sanktioitu uskottavasti. Työsuojeluviranomaisen 1 000–30 000 euron seuraamusmaksu olisi suuryrityksille taloudellisesti lähes merkityksetön, ja esityksessä se koskisi vain pientä osaa yritysten velvotteista.
– On kestämätöntä, jos suurille alustayrityksille työntekijöiden oikeuksien laiminlyönti on käytännössä halpa vaihtoehto lain noudattamiselle. Tarvitsemme tuntuvat seuraamukset ja riittävät viranomaisresurssit valvontaan, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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