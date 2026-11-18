RKP Itä-Uudellamaalla: RKP esittää tiedotuskampanjaa rintasyövästä seulontaikää nuoremmille naisille
19.11.2026 11:40:27 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n valtuustoryhmä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella jättää ryhmäaloitteen tiedotuskampanjasta rintasyövästä seulontaikää nuoremmille naisille. Aloite on lähtöisin aluevaltuutettu Elin Anderssonilta, joka on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.
Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, ja se on yleistynyt nuorten naisten keskuudessa. Suomen Syöpärekisterin mukaan alle 40-vuotiaiden naisten tapausten määrä on kasvanut keskimäärin noin kaksi prosenttia vuodessa. Rintasyöpä on myös työikäisten naisten yleisin syöpäkuoleman syy.
Suomessa 50–69-vuotiaat naiset kutsutaan mammografiaan. Nuoremmat naiset ovat siksi sen varassa, että he itse huomaavat muutokset ja että terveydenhuolto ottaa heidät vakavasti. Nuorilla naisilla rintasyövän aggressiiviset muodot ovat yleisempiä, ja tiiviimpi rintakudos vaikeuttaa syövän havaitsemista.
Ryhmä nostaa esiin myös vastasynnyttäneet äidit. Kyhmy tai muutos, joka ei häviä, on aina tutkittava tarkemmin, vaikka imetykseen liittyvä syy vaikuttaisi todennäköiseltä.
– Tämä asia on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Olen itse alle 40-vuotiaana selvinnyt kahdesta aggressiivisesta rintasyövästä, koska löysin ne ajoissa. Haluan, että yhä useamman naisen tarina päättyy yhtä hyvin. Siksi on tärkeää, että kaikilla on tietoa siitä, miten omia rintoja voi itse seurata, ja että terveydenhuolto ottaa naiset vakavasti. Olen iloinen, että koko RKP:n ryhmä on ehdotuksen takana, sanoo Elin Andersson.
RKP:n ryhmä ehdottaa, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
1. toteuttaa seulontaikää nuoremmille naisille suunnatun tiedotuskampanjan siitä, miten omat rinnat opitaan tuntemaan ja mihin muutoksiin tulee hakea hoitoa (tämä voidaan tehdä esim. yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen ja muiden hyvinvointialueiden kanssa)
2. jakaa tiedotusmateriaalia suomeksi ja ruotsiksi sekä mahdollisuuksien mukaan selkokielellä ja muilla kielillä äitiys- ja lastenneuvolassa, ehkäisyneuvolassa, papakokeen yhteydessä ja muilla käynneillä, joilla nuoret naiset kohtaavat terveydenhuollon, sekä hyvinvointialueen digitaalisissa kanavissa
3. muistuttaa perusterveydenhuollon lääkäreitä ja muuta henkilöstöä siitä, että rintasyöpä on yleistynyt nuorilla naisilla, ja että raskaana olevien ja imettävien pitkittyneet kyhmyt ja muutokset on tutkittava voimassa olevan hoitokäytännön mukaisesti
4. seuraa kampanjaa ja raportoi sen tuloksista.
Lisätietoja
Elin Andersson, aluevaltuutettu (RKP)
Puhelin: 0408498961
Sähköposti: elin.ea.andersson@gmail.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Andersson, Bergqvist och Wickström: Var är de konkreta lösningarna för vården på svenska, social- och hälsovårdsministeriet?18.11.2026 12:16:17 EET | Pressmeddelande
Idag presenterade social- och hälsovårdsministeriet sin tjänstemannarapport om vilka frågor ministeriet anser att nästa regering bör prioritera och lösa i samband med nästa vårs regeringsförhandlingar.
Personaländringar i Svenska riksdagsgruppens gruppkansli: Jade Malmi ny t.f. generalsekreterare och Henrietta Hindström ny t.f. lagstiftningssekreterare16.11.2026 13:23:38 EET | Pressmeddelande
Svenska riksdagsgruppen har valt gruppens lagstiftningssekreterare Jade Malmi till tillförordnad generalsekreterare.
Henkilöstöuutisia RKP:n eduskuntaryhmän ryhmäkansliasta: Jade Malmi uusi vs. pääsihteeri ja Henrietta Hindström uusi vs. lainsäädäntösihteeri16.11.2026 13:23:38 EET | Tiedote
RKP:n eduskuntaryhmä on valinnut ryhmän lainsäädäntösihteeri Jade Malmin vs. pääsihteeriksi.
Inbjudan till media - SFP:s partifullmäktige 21.11.2026 i Borgå16.11.2026 12:31:59 EET | Pressmeddelande
SFP:s partifullmäktige samlas till möte 21-22.11 i Borgå, Hotel Haiko Gård & Spa Haikovägen 114, Borgå. Media inbjuds att följa med Svenska folkpartiets partifullmäktiges allmänpolitiska debatt samt riksdagsledamöternas frågestund lördag 21.11.2026.
Mediakutsu – RKP puoluevaltuusto kokoontuu Porvoossa 21.11.202616.11.2026 12:31:59 EET | Tiedote
RKP puoluevaltuusto kokoontuu 21.–22.11. Porvoossa, Hotel Haikon Kartano & Spa, Haikontie 114, Porvoo. Media on tervetullut seuraamaan RKP:n puoluevaltuuston yleispoliittista keskustelua sekä kansanedustajien kyselytuntia lauantaina 21.11.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme