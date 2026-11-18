Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, ja se on yleistynyt nuorten naisten keskuudessa. Suomen Syöpärekisterin mukaan alle 40-vuotiaiden naisten tapausten määrä on kasvanut keskimäärin noin kaksi prosenttia vuodessa. Rintasyöpä on myös työikäisten naisten yleisin syöpäkuoleman syy.

Suomessa 50–69-vuotiaat naiset kutsutaan mammografiaan. Nuoremmat naiset ovat siksi sen varassa, että he itse huomaavat muutokset ja että terveydenhuolto ottaa heidät vakavasti. Nuorilla naisilla rintasyövän aggressiiviset muodot ovat yleisempiä, ja tiiviimpi rintakudos vaikeuttaa syövän havaitsemista.

Ryhmä nostaa esiin myös vastasynnyttäneet äidit. Kyhmy tai muutos, joka ei häviä, on aina tutkittava tarkemmin, vaikka imetykseen liittyvä syy vaikuttaisi todennäköiseltä.

– Tämä asia on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Olen itse alle 40-vuotiaana selvinnyt kahdesta aggressiivisesta rintasyövästä, koska löysin ne ajoissa. Haluan, että yhä useamman naisen tarina päättyy yhtä hyvin. Siksi on tärkeää, että kaikilla on tietoa siitä, miten omia rintoja voi itse seurata, ja että terveydenhuolto ottaa naiset vakavasti. Olen iloinen, että koko RKP:n ryhmä on ehdotuksen takana, sanoo Elin Andersson.

RKP:n ryhmä ehdottaa, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1. toteuttaa seulontaikää nuoremmille naisille suunnatun tiedotuskampanjan siitä, miten omat rinnat opitaan tuntemaan ja mihin muutoksiin tulee hakea hoitoa (tämä voidaan tehdä esim. yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen ja muiden hyvinvointialueiden kanssa)

2. jakaa tiedotusmateriaalia suomeksi ja ruotsiksi sekä mahdollisuuksien mukaan selkokielellä ja muilla kielillä äitiys- ja lastenneuvolassa, ehkäisyneuvolassa, papakokeen yhteydessä ja muilla käynneillä, joilla nuoret naiset kohtaavat terveydenhuollon, sekä hyvinvointialueen digitaalisissa kanavissa

3. muistuttaa perusterveydenhuollon lääkäreitä ja muuta henkilöstöä siitä, että rintasyöpä on yleistynyt nuorilla naisilla, ja että raskaana olevien ja imettävien pitkittyneet kyhmyt ja muutokset on tutkittava voimassa olevan hoitokäytännön mukaisesti

4. seuraa kampanjaa ja raportoi sen tuloksista.

Lisätietoja

Elin Andersson, aluevaltuutettu (RKP)

Puhelin: 0408498961

Sähköposti: elin.ea.andersson@gmail.com