Sami Salminen valittiin CPMR:n hallituksen varajäseneksi
19.11.2026 15:14:06 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Salminen (sd.) on valittu eurooppalaisen CPMR-järjestön hallituksen (Political Bureau) varajäseneksi kaudelle 2026–2028. Valinta vahvistettiin järjestön yleiskokouksessa Stavangerissa Norjassa 19. marraskuuta 2026.
CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) on eurooppalaisten alueiden yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka kautta alueet vaikuttavat EU:n politiikkaan ja päätöksentekoon. Järjestön hallitus ohjaa CPMR:n toimintaa ja muodostaa yhteisiä poliittisia linjauksia. Salminen edustaa hallituksessa Suomen jäsenalueita.
Hallituksen varajäsenyys siirtyi Päijät-Hämeelle CPMR:n Suomen delegaation sovitun rotaation mukaisesti kahdeksi vuodeksi. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) Uudeltamaalta. Valinta vahvistaa Päijät-Hämeen asemaa eurooppalaisessa alueyhteistyössä ja tarjoaa maakunnalle uuden kanavan osallistua EU:n politiikkavalmisteluun.
Euroopan unionissa tehdään lähivuosina merkittäviä ratkaisuja, jotka vaikuttavat myös Päijät-Hämeen kehitykseen ja kilpailukykyyn. Alueiden on tärkeää päästä vaikuttamaan päätösten valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. CPMR:n hallitustyö tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, Salminen toteaa.
EU:n tuleva rahoituskausi keskeinen vaikuttamiskohde
CPMR:n Stavangerin yleiskokouksen keskeisiä teemoja ovat Euroopan kilpailukyky, turvallisuus ja alueiden asema EU:n päätöksenteossa. Erityisesti vuosien 2028–2034 EU-rahoituskehyksen valmistelu on järjestön edunvalvonnan painopisteenä.
CPMR korostaa, että alueiden tulee säilyttää vahva rooli EU-rahoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Järjestö vaikuttaa myös muun muassa energia- ja liikennepolitiikkaan, teollisuuden puhtaaseen siirtymään sekä alueelliseen saavutettavuuteen.
Päijät-Hämeelle keskeisiä kysymyksiä ovat puhtaan teollisuuden investoinnit, teollisuuspuistojen kehittäminen, energiainfrastruktuuri ja liikenteen sähköistyminen. Kansainvälisellä yhteistyöllä pyritään vahvistamaan maakunnan mahdollisuuksia hyödyntää EU-rahoitusta ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.
Päijät-Häme jatkaa aktiivista energiayhteistyötä
Salminen on toiminut CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajana vuosina 2025–2026. Päijät-Hämeen johdolla työryhmä on edistänyt erityisesti sähköistymiseen, energiaverkkoihin ja puhtaan teollisuuden investointeihin liittyvää eurooppalaista yhteistyötä.
Huhtikuussa 2026 Päijät-Hämeen liitto ja CPMR järjestivät Lahdessa kansainvälisen energia- ja liikenneseminaarin, joka kokosi yhteen eurooppalaisia alueita, EU-toimijoita sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia.
Salminen johtaa myös Stavangerin yleiskokouksessa perjantaina 20. marraskuuta järjestettävää Euroopan energiasiirtymää käsittelevää keskustelua. Tilaisuuteen osallistuu edustajia muun muassa Euroopan komissiosta ja eri puolilta Eurooppaa.
Päijät-Hämeen liitto tavoittelee jatkokautta CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajana ja esittää tehtävään Sami Salmista. Työryhmien puheenjohtajavalinnat tehdään alkuvuodesta 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KalliomaaEdunvalvontajohtaja / Director of Public RelationsPäijät-Hämeen liittoPuh:040 5477 157antti.kalliomaa@paijat-hame.fi
Sami SalminenMaakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto
CPMR:n hallituksen varajäsen
Kuvat
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen päätökset 16.11.202616.11.2026 15:15:06 EET | Tiedote
Maakuntahallitus päätti asiat kokouksessaan yksimielisesti esityslistan mukaisesti. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivullamme keskiviikkona 18.11.2026.
Päijät-Häme tavoittelee jatkoa Itämerikomission energiatyöryhmän johdossa12.11.2026 13:55:23 EET | Tiedote
Päijät-Häme haluaa vahvistaa vaikuttamistaan EU:n energiapolitiikkaan ja hakee jatkoa CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajuudelle. Maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 16. marraskuuta.
Kutsu medialle: Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivä Lahdessa11.11.2026 17:22:47 EET | Kutsu
Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivä kokoaa torstaina 19. marraskuuta nuoria maakunnan jokaisesta kunnasta Lahden kaupungintalolle keskustelemaan demokratiasta, vaikuttamisesta ja tulevaisuudesta. Lastenoikeuksien viikolla järjestettävän päivän lähtökohtana ovat nuorten omat kokemukset, kysymykset ja näkemykset.
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Päijät-Hämeen elinkeinoihin? Uusi tarkastelu kokoaa riskit ja sopeutumiskeinot27.10.2026 15:23:27 EET | Tiedote
Ilmastonmuutos haastaa Päijät-Hämeen elinkeinoja jo nyt, mutta muutoksiin on mahdollista myös varautua. Uusi ilmastoriskitarkastelu tunnistaa maakunnan keskeisiä ilmastoriskejä ja sopeutumismahdollisuuksia sekä tarjoaa tietoa yritysten ja kuntien varautumisen tueksi.
Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 12.10.202612.10.2026 14:45:34 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti lokakuun kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 jatkovalmistelusta, maakuntahallituksen kokousajat ensi kevääksi, valtuuston kokouksen aikataulun, yhteistyöryhmän jäsenmuutokset sekä kiertotaloushankkeen toteuttamisesta. Maakuntahallitus päätti asiat esityslistan mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme