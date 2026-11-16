CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) on eurooppalaisten alueiden yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka kautta alueet vaikuttavat EU:n politiikkaan ja päätöksentekoon. Järjestön hallitus ohjaa CPMR:n toimintaa ja muodostaa yhteisiä poliittisia linjauksia. Salminen edustaa hallituksessa Suomen jäsenalueita.

Hallituksen varajäsenyys siirtyi Päijät-Hämeelle CPMR:n Suomen delegaation sovitun rotaation mukaisesti kahdeksi vuodeksi. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) Uudeltamaalta. Valinta vahvistaa Päijät-Hämeen asemaa eurooppalaisessa alueyhteistyössä ja tarjoaa maakunnalle uuden kanavan osallistua EU:n politiikkavalmisteluun.

Euroopan unionissa tehdään lähivuosina merkittäviä ratkaisuja, jotka vaikuttavat myös Päijät-Hämeen kehitykseen ja kilpailukykyyn. Alueiden on tärkeää päästä vaikuttamaan päätösten valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. CPMR:n hallitustyö tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, Salminen toteaa.

EU:n tuleva rahoituskausi keskeinen vaikuttamiskohde

CPMR:n Stavangerin yleiskokouksen keskeisiä teemoja ovat Euroopan kilpailukyky, turvallisuus ja alueiden asema EU:n päätöksenteossa. Erityisesti vuosien 2028–2034 EU-rahoituskehyksen valmistelu on järjestön edunvalvonnan painopisteenä.

CPMR korostaa, että alueiden tulee säilyttää vahva rooli EU-rahoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Järjestö vaikuttaa myös muun muassa energia- ja liikennepolitiikkaan, teollisuuden puhtaaseen siirtymään sekä alueelliseen saavutettavuuteen.

Päijät-Hämeelle keskeisiä kysymyksiä ovat puhtaan teollisuuden investoinnit, teollisuuspuistojen kehittäminen, energiainfrastruktuuri ja liikenteen sähköistyminen. Kansainvälisellä yhteistyöllä pyritään vahvistamaan maakunnan mahdollisuuksia hyödyntää EU-rahoitusta ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Päijät-Häme jatkaa aktiivista energiayhteistyötä

Salminen on toiminut CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajana vuosina 2025–2026. Päijät-Hämeen johdolla työryhmä on edistänyt erityisesti sähköistymiseen, energiaverkkoihin ja puhtaan teollisuuden investointeihin liittyvää eurooppalaista yhteistyötä.

Huhtikuussa 2026 Päijät-Hämeen liitto ja CPMR järjestivät Lahdessa kansainvälisen energia- ja liikenneseminaarin, joka kokosi yhteen eurooppalaisia alueita, EU-toimijoita sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia.

Salminen johtaa myös Stavangerin yleiskokouksessa perjantaina 20. marraskuuta järjestettävää Euroopan energiasiirtymää käsittelevää keskustelua. Tilaisuuteen osallistuu edustajia muun muassa Euroopan komissiosta ja eri puolilta Eurooppaa.

Päijät-Hämeen liitto tavoittelee jatkokautta CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajana ja esittää tehtävään Sami Salmista. Työryhmien puheenjohtajavalinnat tehdään alkuvuodesta 2027.