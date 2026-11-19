Poliittinen erimielisyys ei oikeuta rasismiin, uhkailuun tai kenenkään ihmisarvon kyseenalaistamiseen.

Demokratian ytimessä on ajatus siitä, että jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tämä oikeus kuuluu jokaiselle kansanedustajalle yhdenvertaisesti. Se ei riipu ihmisen nimestä, taustasta, syntyperästä tai siitä, mitä mieltä hän on.

Poliitikkojen pitää kestää arvostelua. Se kuuluu tehtävään. Asioista voi kiistellä kovasanaisestikin. Mutta arvostelun ja vihamielisen maalittamisen välillä on iso ero.

Erityisen vaaralliseksi tilanne muuttuu, jos ihmisiä aletaan sulkea ulos yhteiskunnallisesta keskustelusta heidän taustansa tai mielipiteidensä vuoksi. Silloin ei ole kyse enää vain yksittäiseen ihmiseen kohdistuvasta hyökkäyksestä. Kyse on koko demokraattisen yhteiskunnan pelisäännöistä.

Meillä on oltava kykyä olla eri mieltä ilman, että kiistakumppanista tehdään vihollinen. Ja ennen kaikkea meidän on puolustettava jokaisen oikeutta olla tässä maassa oma itsensä, osallistua yhteiskunnan rakentamiseen ja toimia luottamustehtävissä yhdenvertaisena muiden kanssa.

ECRI (Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio): Euroopan neuvoston alainen riippumaton asiantuntijaelin valvoo jäsenmaiden tilannetta. Tuoreessa maaraportissaan ECRI antoi Suomelle vakavan huomautuksen siitä, että vihapuhe ja syrjintä ovat nousseet maassa huolestuttavalle tasolle, ja vaati viranomaisilta tehokkaampia toimia.

Demokratiaa mitataan myös sillä, miten kohtelemme niitä, joiden kanssa olemme eri mieltä.