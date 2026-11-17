Rikkomispäätökset: Komissio kehottaa Suomea korjaamaan puutteet EU:n lainsäädännön noudattamisessa
19.11.2026 13:12:42 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan marraskuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenmaita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Suomi saa komissiolta kaksi huomautusta.
Yksinkertaistetut säännöt ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjen raportointiin
Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja Kyprokselle, koska ne eivät ole ilmoittaneet, millä kansallisilla toimenpiteillä direktiivin (EU) 2024/2839 velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallisia lainsäädäntöjä. Määräaika tälle oli 28. marraskuuta 2025. Direktiivin tavoitteena on yksinkertaistaa useita EU-sääntelyyn perustuvia raportointivaatimuksia, kuten ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjen raportointivaatimuksia.
Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen ja pyytää taloudellisten seuraamusten määräämistä.
Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmä
Komissio on päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Suomelle, koska Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän (CCI-järjestelmä) toimintoja määräaikaan eli 2. kesäkuuta 2025 mennessä. CCI-järjestelmän avulla EU-maiden valtuutetut yritykset voivat antaa tulli-ilmoituksia kotimaassaan riippumatta siitä, missä tavarat fyysisesti ylittävät EU:n rajan. Järjestelmällä varmistetaan myös sähköinen tietojenvaihto tullitoimipaikkojen välillä, mikä vähentää tuonti-ilmoitusten käsittelyyn liittyvää hallinnollista taakkaa maiden tullihallinnoissa. CCI-järjestelmä avaa markkinoita, vähentää kustannuksia sekä auttaa pk-yrityksiä laajentamaan toimintaansa.
Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää antaa Suomelle perustellun lausunnon.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_26_2269
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä.
- Toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Syksyn 2026 talousennuste: EU:n talouskasvu jatkuu kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta – Suomen talouskasvu on piristynyt17.11.2026 12:55:42 EET | Tiedote
EU:n talous pärjäsi odotettua paremmin vuoden 2026 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kasvun odotetaan jatkuvan koko ennustejakson ajan siitä huolimatta, että inflaatiopaineet ovat voimistuneet ja rahoitusehdot kiristyneet. Euroopan komission syksyn 2026 talousennusteen mukaan euroalueen reaalinen BKT kasvaa 1,2 prosenttia vuosina 2026 ja 2027 ja 1,3 prosenttia vuonna 2028. Suomessa BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 osalta kasvu on noin 0,8 prosenttiyksikköä kevään ennustetta voimakkaampaa. Vuonna 2028 BKT:n kasvun Suomessa odotetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueen inflaation ennustetaan olevan 3,2 prosenttia vuonna 2026, 3,1 prosenttia vuonna 2027 ja 2,1 prosenttia vuonna 2028. Suomessa vuonna 2026 kuluttajahintainflaation odotetaan olevan 2,5 prosenttia. Inflaation odotetaan hidastuvan 2,3 prosenttiin vuonna 2027 ja edelleen 1,7 prosenttiin vuonna 2028. Vuoden 2026 kolmen ensimmäisen neljänneksen odotettua parempi kasvu johtui vak
Komissio vahvistaa kuluttajansuojaa ja päivittää säännöt digiaikaan11.11.2026 12:18:31 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään ehdotuksensa digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevaksi säädökseksi. Kyseessä on merkittävä päivitys EU:n kuluttajansuojasääntöihin, ja sillä pyritään takaamaan EU:n kuluttajille samantasoinen kuluttajansuoja verkossa kuin sen ulkopuolella. Samalla komissio ehdotti kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistamista. Tavoitteena on antaa komissiolle vahvemmat valtuudet tutkia suoraan laajamittaisia tapauksia, joilla on merkittävä vaikutus kuluttajiin. Komissio voisi määrätä tapauksissa myös sakkoja. Nämä aloitteet täydentävät EU:n nykyistä digialan säännöstöä vahvistamalla kuluttajansuojaa, tekemällä verkkomarkkinoista oikeudenmukaisemmat ja turvaamalla yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset kilpailuun, kasvuun ja innovointiin. Uudistusten odotetaan parantavan kuluttajansuojaa ja edistävän reilua kilpailua, minkä arvioidaan tuovan EU:n kuluttajille jopa 13,7 miljardin euron vuotuiset säästöt. Uutta suojaa kuluttajille verko
Finlands sista betalningsansökan bedöms positivt av kommissionen och Finland får 331 miljoner euro inom ramen för NextGenerationEU6.11.2026 17:18:47 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen har i dag gjort en positiv bedömning av Finlands sjätte betalningsansökan på 331 miljoner euro i bidrag inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Det här är den sista i ordningen av sex betalningsansökningar och därmed har Finland genomfört alla reformer och investeringar inom ramen för sin återhämtnings- och resiliensplan, med en total finansiering på 1,95 miljarder euro.
Komissio antaa myönteisen arvion Suomen viimeisestä maksupyynnöstä – Suomelle 331 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä6.11.2026 17:18:47 EET | Tiedote
Euroopan komissio on tänään antanut myönteisen arvion Suomen kuudennesta maksupyynnöstä, joka koskee 331 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä. Maksupyyntö on viimeinen kuudesta, ja sen myötä Suomi on toteuttanut kaikki elpymis- ja palautumissuunnitelmansa mukaiset uudistukset ja investoinnit, joiden kokonaisrahoitus on 1,95 miljardia euroa.
Utvidgningspaketet 2026: Montenegro, Albanien, Moldavien och Ukraina är ett steg närmare EU-medlemskap4.11.2026 14:27:38 EET | Pressmeddelande
I dag har kommissionen antagit sitt årliga utvidgningspaket, där man utvärderar de framsteg som utvidgningsländerna har gjort under det senaste året och fastställer reformprioriteringar. Utvidgningspolitiken är fast grundad på principen om kandidatländernas egna meriter och innebär i allt högre grad en investering i Europas kollektiva säkerhet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme