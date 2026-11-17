Yksinkertaistetut säännöt ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjen raportointiin

Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja Kyprokselle, koska ne eivät ole ilmoittaneet, millä kansallisilla toimenpiteillä direktiivin (EU) 2024/2839 velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallisia lainsäädäntöjä. Määräaika tälle oli 28. marraskuuta 2025. Direktiivin tavoitteena on yksinkertaistaa useita EU-sääntelyyn perustuvia raportointivaatimuksia, kuten ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjen raportointivaatimuksia.

Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen ja pyytää taloudellisten seuraamusten määräämistä.

Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmä

Komissio on päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Suomelle, koska Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän (CCI-järjestelmä) toimintoja määräaikaan eli 2. kesäkuuta 2025 mennessä. CCI-järjestelmän avulla EU-maiden valtuutetut yritykset voivat antaa tulli-ilmoituksia kotimaassaan riippumatta siitä, missä tavarat fyysisesti ylittävät EU:n rajan. Järjestelmällä varmistetaan myös sähköinen tietojenvaihto tullitoimipaikkojen välillä, mikä vähentää tuonti-ilmoitusten käsittelyyn liittyvää hallinnollista taakkaa maiden tullihallinnoissa. CCI-järjestelmä avaa markkinoita, vähentää kustannuksia sekä auttaa pk-yrityksiä laajentamaan toimintaansa.

Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää antaa Suomelle perustellun lausunnon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_26_2269