Kokoomuksen kansanedustaja Sammallahti: Lapsen keho kuuluu lapselle – Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kiellettävä
19.11.2026 12:36:28 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sammallahti Tere vaatii, että Suomessa vahvistetaan lasten oikeutta keholliseen koskemattomuuteen ja kielletään alaikäisille pojille tehtävät ympärileikkaukset silloin, kun toimenpiteelle ei ole lääketieteellistä perustetta.
– Lapsen keho kuuluu ensisijaisesti lapselle itselleen, ei kenellekään muulle. Peruuttamattomia ja lääketieteellisesti tarpeettomia toimenpiteitä ei pidä tehdä lapselle ennen kuin hän on itse kykenevä päättämään asiasta, Sammallahti Tere sanoo.
Kansanedustaja Sammallahti katsoo, ettei nykytilanne riitä lapsen kehollisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Nykyisessä oikeustilassa poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus voi olla sallittu esimerkiksi uskonnollisista tai kulttuurisista syistä, jos toimenpide suoritetaan lääketieteellisesti asianmukaisesti, huoltajat suostuvat siihen ja kokonaisarviossa sen katsotaan olevan lapsen edun mukainen.
– Uskonnonvapaus on tärkeä perusoikeus, mutta myös lapsella on omat perusoikeutensa, kuten kehollinen koskemattomuus. Vanhempien vakaumus ei voi antaa rajatonta oikeutta tehdä terveen lapsen kehoon peruuttamattomia muutoksia ilman lääketieteellistä tarvetta. Kun kyse ei ole lapsen terveyden kannalta välttämättömästä hoidosta, päätös peruuttamattomasta toimenpiteestä kuuluu lopulta lapselle itselleen, päättää Sammallahti.
Yhteyshenkilöt
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