Kokkolan varhaiskasvatuksen palveluverkkoon valmistellaan muutoksia vuodelle 2027
19.11.2026 12:39:58 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2027 palveluverkon muutoksia koskeva esitys on valmisteluvaiheessa. Kyseessä on valmisteluluonnos, eikä muutoksista ole vielä tehty päätöstä. Palveluverkkosuunnitelmassa otetaan tarkasteluun rakennusten perusparannustarve ja tilojen muunneltavuus eri ikäisten lasten tarpeisiin.
Valmistelussa olevan esityksen mukaan Peurankadun päiväkoti, Rytimäen päiväkoti ja Svenska daghemmet lakkautettaisiin Kiviniityn päiväkodin käyttöönoton yhteydessä vuonna 2027. Kirkonmäen päiväkoti muuttuisi kokonaan ruotsinkieliseksi (Kyrkbackens daghem), ja siellä oleville suomenkielisille lapsille järjestettäisiin varhaiskasvatuspaikka muista suomenkielisistä yksiköistä.
Palveluverkon muutokset etenevät päätöksentekoon joulukuussa 2026. Päiväkotien meneillään oleva toimintakausi (1.8.2026–31.7.2027) jatkuu normaalisti.
Mikäli muutokset toteutuvat huoltajia tullaan tiedottamaan mahdollisista muutoksista, ja heille annetaan tarkemmat toimintaohjeet.
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Yhteyshenkilöt
Kai KytölaaksoVarhaiskasvatuspalvelujen johtajakai.kytolaakso@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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