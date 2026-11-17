Kokkolan kaupunki tiedottaa 17.11.2026 14:32:46 EET | Tiedote

Kokkolan kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja on ollut yhteydessä Isokylän koulun rehtorin valtuuttamaan edustajaan. Rehtoriin ei saada yhteyttä. Tämänhetkisen tiedon mukaan rehtori ei ole palaamassa työhön lomansa päättyessä. Näin ollen kaupunki on työnantajana tehnyt päätöksen rehtorin väliaikaisesta virasta pidättämisestä. Lain mukaan viranhaltija voidaan pidättää virantoimituksesta, jos hän ei voi hänestä johtuvasta syystä suorittaa virkatehtäviään asianmukaisesti. Päätös on väliaikainen, koska rehtorin kuulemista ei ole voitu toteuttaa. Koulutyö Isokylän koululla jatkuu normaalisti. Koulun vs. rehtorina toimii vararehtori Virpi Vuolteenaho. Tässä vaiheessa kaupungilla ei ole muuta tietoa eikä tiedotettavaa asiaan liittyen.