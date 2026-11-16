Ammattiliitto Pron edustajisto: Seuraavat eduskuntavaalit ovat työelämän tekoälyvaalit
19.11.2026 14:52:11 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Tekoäly muuttaa työtä, mutta suomalaisen yhteiskunnan turvaverkkoja ei ole rakennettu tekoälymurrosta varten. Ammattiliitto Pro haastaa puolueet kertomaan ennen kevään eduskuntavaaleja, miten työntekijöiden toimeentulo, osaaminen ja mahdollisuus siirtyä työstä toiseen turvataan tekoälyaikana.
Pron edustajiston mukaan huomio on siirrettävä siitä, mitä tekoäly tulevaisuudessa tekee siihen, miten yhteiskunta valmistautuu muutokseen. Miten työntekijä koulutetaan uuteen jo ennen kuin tekoäly vie tai olennaisesti muuttaa nykyisiä tehtäviä? Miten toimeentulo turvataan, jos ihminen joutuu siirtymään työstä ja ammatista toiseen? Miten tekoälyn kasvattamat tuottavuushyödyt jaetaan työntekijöiden, yritysten ja yhteiskunnan kesken, ja miten työntekijän oikeudet turvataan, kun tekoälyä käytetään rekrytoinnissa, työn johtamisessa, arvioinnissa ja työvälineenä?
– Seuraavat eduskuntavaalit ovat paitsi historiallisen tärkeät työelämän kehittämisen kannalta, myös työelämän tekoälyvaalit. Puolueiden pitää kertoa, mikä on niiden suunnitelma ihmisille, joiden työ muuttuu, osaaminen vanhenee tai työtehtävät vähenevät tekoälyn vuoksi. Ei riitä, että puhumme yksinomaan siitä, miten yritykset saadaan käyttämään tekoälyä enemmän, edustajiston puheenjohtaja Juha Kivistö toteaa.
– Tekoälystä voi tulla Suomelle valtava tuottavuusloikka. Mutta yhteiskunnallisesti on kestämätöntä, jos hyödyt kerätään yhteen paikkaan ja muutoksen riskit jäävät työntekijöiden kannettaviksi. Oikeudenmukaisen siirtymän ajattelun pitää päteä myös tekoälymurroksessa. Seuraavan hallituksen on uskallettava vastata kysymykseen: kuka saa tekoälyn hyödyt ja kuinka nämä hyötyjät osallistetaan murroksen vaatimiin sosiaalisiin ja koulutuskustannuksiin, Pron puheenjohtaja Niko Simola jatkaa.
Ennakoivampi muutosturvamalli Suomeen – uudelleenkouluttautuminen alkamaan jo ennen työttömyyttä
Keskeinen kysymys on osaamisen tunnistaminen ja uudistaminen. Jos tekoälyn voidaan jo ennakoida muuttavan tiettyjä tehtäviä voimakkaasti, uudelleenkouluttautumisen pitäisi alkaa jo ennen työttömyyttä. Pron jäsentutkimuksessa 32 prosenttia toimihenkilöistä arvioi nykyisten työtehtäviensä olevan korvattavissa tekoälyllä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa. Viisi vuotta aiemmin osuus oli 21,7 prosenttia.
Pron mukaan Suomeen tarvitaan nykyistä vahvempi ennakoivan muutosturvan malli, jossa työntekijällä on mahdollisuus osaamisensa kartoittamiseen, ohjaukseen ja koulutukseen jo silloin, kun oma työ on olennaisesti muuttumassa.
– On järjetöntä odottaa, että ihminen ensin menettää työnsä ja vasta sen jälkeen ryhdytään miettimään, mitä hän osaisi tehdä seuraavaksi. Lainsäädännöllä on suojeltava niin ihmisiä kuin yhteiskuntaa. Tekoälyaikana muutosturvan pitää alkaa ennen työttömyyttä, Simola toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Juha Kivistöedustajiston puheenjohtajaPuh:050 312 0463juha.kivisto@prohallitus.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
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