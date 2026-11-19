Ammattiliitto Pro palkitsee Plan International Suomen Girls Takeover -tempauksen vuoden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekona
20.11.2026 09:57:22 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Tämän vuoden palkinnolla Pro nostaa esiin tyttöjen ja nuorten naisten asemaa sekä järjestöjen tärkeää työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi.
Plan International Suomen Girls Takeover -tempauksessa johtajat astuvat päiväksi syrjään ja luovuttavat paikkansa tytöille ja nuorille naisille. Symbolinen valtaus kiinnittää huomiota rakenteellisiin epäkohtiin, jotka estävät tasa-arvon toteutumista ja rajoittavat tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia hyödyntää koko potentiaaliaan, edetä urallaan ja ansaita tasaveroisesti miesten kanssa.
– Girls Takeover yhdistää vaikuttavasti tietoisuuden lisäämisen, konkreettisen osallistamisen ja tulevaisuuden tasa-arvoisemman työelämän rakentamisen, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.
Girls Takeover nostaa esiin tyttöjen ja nuorten naisten vaikutusmahdollisuuksia rajoittavia rakenteellisia esteitä työelämässä ja yhteiskunnassa. Samalla se tarjoaa nuorille konkreettisia kokemuksia johtamisesta, päätöksenteosta ja vaikuttamisesta sekä kannustaa organisaatioita tarkastelemaan omia käytäntöjään yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
– Me Planissa uskomme, että kestävä muutos syntyy silloin, kun lapset ja nuoret eivät ole vain toiminnan kohteita vaan aktiivisia toimijoita ja vaikuttajia. Tämä palkinto on tunnustus ennen kaikkea sille, mitä voidaan saavuttaa, kun nuorille annetaan tilaa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa, Plan International Suomen yritysyhteistyön päällikkö Baharak Bashmani sanoo.
Sukupuolten tasa-arvo työelämässä edistyy hitaasti
Sukupuolten tasa-arvo ei edistysaskelista huolimatta vieläkään toteudu. Eri puolilla maailmaa naisten mahdollisuudet edetä urallaan ovat edelleen heikommat, ja naisten palkat ovat pienempiä kuin miesten. Suomessakin työmarkkinat ja koulutus ovat yhä vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan.
Girls Takeover järjestetään vuosittain ympäri maailmaa Planin toimintamaissa. Suomessa valtaus järjestettiin vuonna 2026 yhdeksättä kertaa. Maailmanlaajuisesti nuoret ovat vallanneet jo tuhansia paikkoja yli 70 maassa.
Rahoitusleikkaukset ovat kaventaneet monien järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Pro haluaa siksi nostaa esiin Plan International Suomen ja muiden järjestöjen merkittävää työtä tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien, osallisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.
Ammattiliitto Pron tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on tunnustus tärkeästä työelämää parantavasta teosta. Pro on myöntänyt palkinnon vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Alun perin tasa-arvopalkintona jaetun tunnustuksen perusteita laajennettiin vuonna 2024 kattamaan myös yhdenvertaisen työelämän edistäminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niko SimolapuheenjohtajaAmmattiliitto ProPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Baharak Bashmaniyritysyhteistyön päällikköPlan International SuomiPuh:+ 358 50 354 4432baharak.bashmani@plan-international.org
Inka Kovanenviestinnän erityisasiantuntijaPlan International SuomiPuh:+358 50 336 4705inka.kovanen@plan-international.org
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Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
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