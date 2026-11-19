Plan International Suomen Girls Takeover -tempauksessa johtajat astuvat päiväksi syrjään ja luovuttavat paikkansa tytöille ja nuorille naisille. Symbolinen valtaus kiinnittää huomiota rakenteellisiin epäkohtiin, jotka estävät tasa-arvon toteutumista ja rajoittavat tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia hyödyntää koko potentiaaliaan, edetä urallaan ja ansaita tasaveroisesti miesten kanssa.

– Girls Takeover yhdistää vaikuttavasti tietoisuuden lisäämisen, konkreettisen osallistamisen ja tulevaisuuden tasa-arvoisemman työelämän rakentamisen, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Girls Takeover nostaa esiin tyttöjen ja nuorten naisten vaikutusmahdollisuuksia rajoittavia rakenteellisia esteitä työelämässä ja yhteiskunnassa. Samalla se tarjoaa nuorille konkreettisia kokemuksia johtamisesta, päätöksenteosta ja vaikuttamisesta sekä kannustaa organisaatioita tarkastelemaan omia käytäntöjään yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

– Me Planissa uskomme, että kestävä muutos syntyy silloin, kun lapset ja nuoret eivät ole vain toiminnan kohteita vaan aktiivisia toimijoita ja vaikuttajia. Tämä palkinto on tunnustus ennen kaikkea sille, mitä voidaan saavuttaa, kun nuorille annetaan tilaa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa, Plan International Suomen yritysyhteistyön päällikkö Baharak Bashmani sanoo.

Sukupuolten tasa-arvo työelämässä edistyy hitaasti

Sukupuolten tasa-arvo ei edistysaskelista huolimatta vieläkään toteudu. Eri puolilla maailmaa naisten mahdollisuudet edetä urallaan ovat edelleen heikommat, ja naisten palkat ovat pienempiä kuin miesten. Suomessakin työmarkkinat ja koulutus ovat yhä vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan.

Girls Takeover järjestetään vuosittain ympäri maailmaa Planin toimintamaissa. Suomessa valtaus järjestettiin vuonna 2026 yhdeksättä kertaa. Maailmanlaajuisesti nuoret ovat vallanneet jo tuhansia paikkoja yli 70 maassa.

Rahoitusleikkaukset ovat kaventaneet monien järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Pro haluaa siksi nostaa esiin Plan International Suomen ja muiden järjestöjen merkittävää työtä tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien, osallisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Ammattiliitto Pron tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on tunnustus tärkeästä työelämää parantavasta teosta. Pro on myöntänyt palkinnon vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Alun perin tasa-arvopalkintona jaetun tunnustuksen perusteita laajennettiin vuonna 2024 kattamaan myös yhdenvertaisen työelämän edistäminen.