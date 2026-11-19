Vaasan keskustan pyöräilyolosuhteita kartoitetaan aiempaa laajemmin kyselyllä 17.11.2026 12:37:25 EET | Tiedote

Vaasan kaupunki kehittää aktiivisesti kaupungin keskustan pyöräilyolosuhteita. Kehitystyön tueksi tehdään nyt tutkimusta, johon asukkaat, keskustassa työskentelevät tai siellä vierailevat voivat osallistua vastaamalla kyselyyn.