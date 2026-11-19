Silta, taideteos ja teatteri valaistaan Vaasassa oranssiksi: kampanja vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
19.11.2026 13:55:21 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki osallistuu YK:n kansainväliseen Oranssit päivät -kampanjaan, jota vietetään vuosittain naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Valaisemme oranssiksi Alskatintien kevyen liikenteen sillan, kaupunginteatterin sekä Kauppapuistikon päässä sijaitsevan De Geer -veistoksen.
Oranssit päivät on vuosittain järjestettävä kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja alkaa 25.11., kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, ja päättyy 10.12., ihmisoikeuksien päivänä.
Vaasassa kampanja näkyy oranssina valaisuna Alskatintien kevyen liikenteen sillalla sekä moottoritien alussa sijaitsevassa, kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen De Geer -teoksessa. Silta valaistaan oranssiksi 25.11. ja taideteos 25.11.–10.12. Oranssiksi valaistaan myös Vaasan kaupunginteatteri 20.11.–10.12.
Kampanjaan liittyen maailmalla on valaistu tunnettuja rakennuksia, kuten Empire State Building ja Egyptin pyramidit. Kampanjan tunnusväri oranssi symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta.
Vaasan päätapahtuma järjestetään Alma-opistolla
Vaasassa Oranssit päivät -kampanjan päätapahtuma järjestetään lauantaina 21.11. klo 12–15 kansalaisopisto Alman juhlasalissa (Raastuvankatu 31).
- Avauspuheenvuoron käyttää filosofian tohtori, teologi Johanna Hurtig (Kohti väkivallan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja).
- Kokemusasiantuntija kertoo oman tarinansa
- Paneelikeskustelu, jossa edustus mm. poliisista sekä Vaasan nuorisovaltuustosta.
- Esillä Katuväkivallan ehkäiseminen Vaasassa nuorisotyön keinoin -hanke
- Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Rikosuhripäivystys, Pohjanmaan ensi- ja turvakoti, UN Women, Mieli ry, SPR ja Vaasan kaupunki.
Vaasan pääkirjaston eteen tulee perinteiseen tapaan neulegraffiteja. Ne ovat esillä kirjaston edessä kasvavissa puissa 25.11.–10.12. Pääkirjastossa on myös aineistonäyttely.
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Yhteyshenkilöt
Koordinaattori Seija Nyqvist, puh. 040 717 3005, seija.nyqvist@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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