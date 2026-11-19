Lastenvaalit houkuttelivat koko perheitä vaalien äärelle. Lasten äänestämisen yhteydessä myös aikuiset kävivät äänestämässä seurakuntavaaleissa.

Lastenvaalien tulokset

Tämä oli toinen kertaa kun Espoon seurakunnissa järjestettiin lastenvaalit seurakuntavaalien yhteydessä.

Tämän vuoden lastenvaaleissa lapset pääsivät äänestämään yhteisen lastentapahtuman sisällöstä. Vaihtoehtoina olivat taikuriesitys, teatteriesitys ja Muumi-konsertti.

Taikuriesitys voitti äänestyksen samoin kuin viime vaaleissakin ja ihan reilulla äänten enemmistöllä. Tapahtuma järjestetään kahtena esityksenä lauantaina 13.3. Tapiolan kirkolla klo 13 ja 15.

Äänestyshetki oli monelle perheelle merkityksellinen ja muistamisen arvoinen kokemus. Vanhemmat ottivat paljon valokuvia lapsistaan äänestämässä. Äänestyskopit koettiin kauniiksi, houkutteleviksi ja lapsille sopiviksi – viihtyisämmiksi kuin varsinaisten vaalien äänestyskopit.

Espoon seurakunnille lastenvaalit ovat viesti siitä, että lasten ajatuksilla on merkitystä. Jokainen lapsi on Jumalan silmissä arvokas, rakastettu ja tärkeä.

Tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa seurakunta haluaa osoittaa, että lapset ovat merkityksellinen osa seurakuntayhteisöä sekä tänään että tulevaisuudessa. Näin rakennetaan seurakuntaa, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi iästä riippumatta.

Koko seurakuntavaalien tulos Espoossa nyt vahvistettu

Seurakuntavaalien tulos Espoossa on nyt vahvistettu kaikissa seurakunnissa. Äänestysprosentti Espoossa oli 10,5. Koko maan äänestysprosentti oli 14,1 %.

Nuoria äänioikeutettuja eli 16–17-vuotiaita oli Espoossa yhteensä 5 145, joista 286 äänesti. Nuorten äänestysprosentti Espoossa oli 5,6 (koko maassa 8,5). Vuonna 2022 se oli Espoossa 8 %.

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