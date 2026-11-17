Ilmarisen hallituksen jäseneksi Vesa-Pekka Takala
19.11.2026 15:17:08 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarisen hallituksen jäseneksi on valittu Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala.
Ilmarisen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 19.11.2026 Metsä Groupin talousjohtajan Vesa-Pekka Takalan Ilmarisen hallituksen jäseneksi. Takala valittiin kesken toimikauden eronneen Katri Hokkasen tilalle. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Vesa-Pekka Takala valittiin myös hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseneksi.
Ilmarisen hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpanot löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.
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Lisätiedot:
- Juulia Kurunsaari, lakiasiainjohtaja, Ilmarinen, p. 040 900 9002, juulia.kurunsaari@ilmarinen.fi
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Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
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