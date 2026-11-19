Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 23.-26.11.2026: istuntokatsaus
19.11.2026 15:12:45 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 23.-26.11. pidettävässä täysistunnossa mepit keskustelevat oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan saamisesta Ukrainaan. Lisäksi mepit äänestävät uusista säännöistä lääkealalle ja kriittisten lääkkeiden toimitusvarmuudesta. Parlamentti keskustelee myös neuvoston kompromissiehdotuksesta EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi.
- Keskustelu EU:n monivuotisen budjetin neuvottelutilanteesta
Keskiviikkona mepit keskustelevat Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan uusimmasta kompromissiehdotuksesta EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MFF 2028–2034).
- Oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan saaminen Ukrainaan
Keskiviikkona mepit keskustelevat kansainvälisen järjestyksen suojaamisesta ja oikeudenmukaisen sekä pysyvän rauhan saamisesta Ukrainaan neuvoston ja komission edustajien kanssa.
- EU:n lääkealaa koskevat uudet säännöt
Parlamentin odotetaan keskiviikkona hyväksyvän EU:n lääkelainsäädännön uudistuksen, johon sisältyy toimenpiteitä kriittisten lääkkeiden pulan korjaamiseksi.
- Oikeusvaltioperiaate ja EU:n arvot Unkarissa
Mepit keskustelevat Unkarissa huhtikuun 2026 vaalien jälkeen toteutetuista uudistuksista ja muutoksista maan politiikassa sekä instituutioissa.
- EU:n luomutuottajien tukeminen
Uusilla säännöillä pyritään säilyttämään luottamus EU:n luomumerkkiin ja taataan reilu kilpailu EU-tuottajien ja sen ulkopuolelta tuotavien tuotteiden välillä.
- Ympäristöarvioinnit: äänestys 300 päivän enimmäisajasta lupien nopeuttamiseksi
Parlamentti äänestää tiistaina kannastaan uusiin sääntöihin, joilla nopeutetaan ympäristövaikutusten arviointia.
- Muita aiheita
Myös asialistalla
-
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Muistutus: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 20.11. klo 9–1019.11.2026 10:18:41 EET | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 20.11. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 20.11. klo 9–1016.11.2026 14:13:21 EET | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 20.11. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Muistutus: Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa keväällä 202713.11.2026 12:24:09 EET | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Keskustelu riippumattoman median tulevaisuudesta Suomessa12.11.2026 15:11:33 EET | Kutsu
Torstaina 10.12. kello 17.00–19.30 Iltapala ja rekisteröinti kello 17.00 alkaen ennakkoon ilmoittautuneille Eurooppasalin aulassa, Malminkatu 16, Helsinki Lähitilaisuus & webinaari kello 17.30–19.30 Tilaisuuden järjestävät Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Helsingin Seudun Journalistit ry
Ukrainan sota: mepit vaativat Venäjää palauttamaan pakkosiirretyt ukrainalaislapset12.11.2026 15:01:33 EET | Tiedote
Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan, että kaikki, jotka ovat syyllistyneet ukrainalaislasten karkottamiseen tai pakkosiirtämiseen sodan aikana, on saatettava vastuuseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme