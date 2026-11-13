Joulu saapuu Kokkolaan -tapahtuma kokoaa joulun tunnelman Mannerheiminaukiolle ja keskustan liikkeisiin
19.11.2026 14:00:00 EET | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK | Tiedote
Kaupunkikeskusta virittäytyy joulun tunnelmaan lauantaina 5. joulukuuta klo 10 - 12, kun Joulu saapuu Kokkolaan -tapahtuma kutsuu kaupunkilaiset viettämään yhteistä joulunavausta Mannerheiminaukiolle ja keskustan yrityksiin.
Mannerheiminaukiolla järjestettävä maksuton tapahtuma tarjoaa perinteisiä joulun elämyksiä koko perheelle. Ohjelmassa ovat kaupungin joulutervehdys, joulupukin vierailu, jouluista musiikkia sekä glögi- ja joulupuurotarjoilu 300 ensimmäiselle kävijälle. Lisäksi tapahtumapäivän aikana järjestetään opastettuja joulukierroksia Neristanissa.
"Tavoitteena on luoda lämminhenkinen tapahtuma, jossa voidaan pysähtyä yhdessä joulun äärelle. Haluamme tarjota kaupunkilaisille perinteistä joulutunnelmaa sekä syyn tulla nauttimaan keskustan palveluista ja jouluisesta ympäristöstä", kertoo tapahtumatuottaja Julia Vaahtera KOSEKilta.
Kokkolassa järjestetään ennen joulua runsaasti erilaisia tapahtumia, markkinoita ja tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia useana viikonloppuna. Järjestäjät pitävät tätä myönteisenä kehityksenä, sillä monipuolinen tarjonta kannustaa kaupunkilaisia ja vierailijoita liikkumaan, kohtaamaan ja nauttimaan joulun tunnelmasta läpi koko joulukauden. Tapahtumatarjontaan pääsee tutustumaan mm. alueen maksuttomassa tapahtumakalenterissa osoitteessa tapahtumat.kokkola.fi
Tapahtumapäivänä toteutetaan myös keskustan yrityksille suunnattu Joulupolku, joka johdattaa kävijät tutustumaan paikallisiin liikkeisiin, palveluihin, herkkuihin ja lahjaideoihin. Mukaan lähtevät yritykset voivat toteuttaa omia jouluisia sisältöjään, kuten tarjouksia, maistatuksia, tuote-esittelyjä tai muuta ohjelmaa.
Joulupolkuun osallistuvat yritykset kootaan kartalle, jota jaetaan sekä verkossa että tapahtuman markkinoinnin yhteydessä.
"Joulupolun tarkoituksena on tuoda esiin keskustan monipuolista tarjontaa ja kannustaa ihmisiä löytämään paikallisia palveluita joulusesongin alkaessa. Samalla yritykset saavat näkyvyyttä osana yhteistä kaupunkitapahtumaa ja mahdollisuuden houkutella uusia asiakkaita liikkeisiinsä. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan Joulupolkuun 2.12. mennessä", kertoo KOSEKin yrityskehittäjä Anastassia Häggblom.
Joulu saapuu Kokkolaan -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kokkolan kaupunki ja KOSEK. Tapahtumakokonaisuutta markkinoidaan mm. KOSEKin, Kokkolan kaupungin ja Visit Kokkolan kanavissa sekä alueellisissa tapahtumakalentereissa.
Lisätiedot
Julia Vaahtera
Tapahtumatuottaja, KOSEK
julia.vaahtera@kosek.fi
puh: 040 8343 699
Anastassia Häggblom
Yrityskehittäjä, KOSEK
anastassia.haggblom@kosek.fi
puh: 040 7216 328
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