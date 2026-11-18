Svenska Teatern on toiminut nykyisessä talossaan Helsingin keskustassa vuodesta 1866. Tähän asti teatteri on saanut valtion tukensa samasta valtionosuusjärjestelmästä kuin muut ammattiteatterit. Hallitus esittää nyt, että Svenska Teatern siirtyy samaan lakisääteiseen rahoitukseen kuin Kansallisgalleria, Suomen kansallisooppera ja -baletti sekä Suomen Kansallisteatteri.

– Svenska Teatern on ollut käytännössä ruotsinkielinen kansallisnäyttämömme jo yli 150 vuoden ajan. Nyt se saa myös virallisesti sen aseman, joka sille kuuluu. Tämä on hieno päätös koko suomalaiselle kulttuurille ja kaksikieliselle Suomelle, Castrén sanoo.

Castrénin mukaan uudistus korjaa historiallisen epäkohdan. Suomen- ja ruotsinkielisen kansallisnäyttämön erilaiselle kohtelulle ei ole enää ollut perusteita, ja perustuslaki edellyttää, että molempien kieliryhmien sivistyksellisistä tarpeista huolehditaan samoin perustein.

– Kulttuuri omalla äidinkielellä ei ole ylellisyyttä vaan sivistysvaltion perusasia. Ruotsinkielinen teatteri on osa yhteistä kulttuuriperintöämme, ja siitä nauttivat myös lukemattomat suomenkieliset katsojat.

– Vahvempi ja pitkäjänteisempi rahoitus näkyy yleisölle. Se voi tarkoittaa enemmän esityksiä, uusia kotimaisia näytelmiä ja kantaesityksiä sekä jopa edullisempia lippuja, Castrén korostaa.

Kansallisnäyttämön tehtävänä on myös viedä korkeatasoista teatteria eri yleisöille koko maassa.

– Kokoomukselle kulttuuri on sivistyksen, hyvinvoinnin ja kansallisen identiteetin kivijalka. On hienoa, että tämä kunnianhimoinen ratkaisu syntyy kokoomuksen tiede- ja kulttuuriministerin johdolla. Toivon, että eduskunta käsittelee esityksen ripeästi ja yksimielisesti, Castrén sanoo.