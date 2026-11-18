Ilmastoneuvottelujen uskottavuus koetuksella – EU:n otettava kehittyvien maiden sopeutumistarpeet tosissaan
19.11.2026 14:05:38 EET | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Turkin COP31-kokouksessa osapuolten välinen tunnelma on kiristynyt. Kehittyville maille luvatusta rahoituksesta kiistellään: kenen vastuulla on tukea maita sopeutumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin, kuten viljelykelpoisen maan tuhoutumiseen, makean veden varantojen hupenemiseen ja tuhoisiin tulviin.
Turkin Antalyassa sopeutumisrahoitus kehittyville maille on muodostunut keskeiseksi kipupisteeksi. Maailman keskilämpötilan tiedetään nyt ylittävän puolentoista asteen kriittisen lämpenemisrajan, mikä tarkoittaa siirtymistä suurten ympäristönmuutosten, luonnontuhojen ja epävarmuuksien aikakauteen. Massiivisilta sopeutumistoimilta ei voida enää välttyä.
YK:n alaisten ilmastosopimusten mukaan teollisuusmaat ovat velvoitettuja tukemaan köyhien kehittyvien maiden sopeutumistoimia. Viime vuosien ilmastokokouksissa maat sopivat, että rikkaat teollisuusmaat kolminkertaistavat tukensa kehittyvien maiden sopeutumistoimiin vuoteen 2035 mennessä.
“Suurelle osalle maailman valtioita sopeutuminen on ensisijainen ja akuutein ilmastopolitiikan kysymys. EU:n on hyväksyttävä tämä todellisuus ja osallistuttava neuvotteluihin, joissa sopeutumisrahoituksen kolminkertaistamisen keinoja, aikatauluja ja vastuita konkretisoidaan”, sanoo Suomen Lähetysseuran ilmastopolitiikan asiantuntija Niko Humalisto.
Nyt väännön kohteena oleva sopeutumisrahoituksen kolminkertaistaminen tarkoittaisi noin 120 miljardia dollaria vuodessa, mikä kuitenkin kattaisi vasta noin 30% sopeutumistarpeista. Rahoitustavoitteesta ollaan kuitenkin hälyttävän kaukana: YK:n sopeutumisrahasto on saamassa noin 64% vähemmän rahaa vuonna 2026 kuin edellisinä vuosina, mikä on valtava tiputus.
“Ei yllättäisi, jos tämä kehittyvien maiden keskuudessa tulkitaan juuri sovittujen lupausten pettämisenä. Elleivät teollisuusmaat, mukaan lukien EU, sitoudu ratkaisujen löytämiseen, ne myös vaarantavat kansainvälisen yhteistyön luotettavuutta ja uskottavuutta”, sanoo Fingon kansainvälisen ilmastopolitiikan asiantuntija Emilia Runeberg.
Ilmastotieteilijät ovat kauan varoittaneet, että sopeutuminen ja illmastotuhot tulevat moninkertaisesti kalliimmaksi kuin ilmastonmuutokseen hillintä. Erityisen haasteellista sopeutuminen on kehittyvissä ja hauraissa maissa, joissa valtioilla ei ole siihen tarvittavaa resursseja. YK:n ympäristöohjelma arvioi, että sopeutumisen hinta kehittyvissä maissa (poislukien Kiina) tulee olemaan 310–365 miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2035 mennessä. Hintalappu kasvaa joka vuosi, jos tarvittavia toimia lykätään.
Lisätiedot:
Kansainvälisen ilmastopolitiikan asiantuntija Emilia Runeberg, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, p. +358 50 317 6686, emilia.runeberg@fingo.fi
Ilmastoasiantuntija Niko Humalisto, Suomen Lähetysseura, p. +358 40 757 4036, niko.humalisto@felm.org
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia Runebergasiantuntija, kansainvälinen ilmastopolitiikkaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6686emilia.runeberg@fingo.fi
Johannes Hautaviitaasiantuntija, kansainvälinen politiikkaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6708johannes.hautaviita@fingo.fi
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Tavion Somalia-päätökselle sinetti – järjestöt kantelevat oikeuskanslerille18.11.2026 14:56:04 EET | Tiedote
Suomen laki on ministerin toimivallan yläpuolella, Fingo muistuttaa. Järjestöt aikovat tehdä ministerin toiminnasta kantelun. Tiedotteen lopussa on sitaatteja järjestöiltä, joita Tavion päätös koskee.
Tätä Tavion Somalia-päätös tarkoittaisi käytännössä16.11.2026 12:31:00 EET | Tiedote
Järjestöjen hankkeilla Somaliassa ja Somalimaassa olisi muun muassa ehkäisty äitien kuolemia ja tuettu naisten työllistymistä.
Fingo: Olemme ottaneet yhteyttä oikeuskansleriin13.11.2026 10:58:44 EET | Tiedote
Kun virkahenkilöt arvioivat julkisesti ministerin toimineen lainvastaisesti, hallituskumppanit eivät voi mennä sen taakse, että tapaus kuuluu ministerin toimivaltaan.
Tavion toimintatapa hanketukipäätöksessä ei ole hyvää hallintoa – perustelemme näkemyksemme11.11.2026 11:40:28 EET | Tiedote
Hyvän hallinnon periaatteiden mukaista olisi ollut ilmoittaa jo hakuvaiheessa linjauksesta, jonka mukaan hanketukea ei myönnetä Somaliaan. Järjestöt olisivat olleet päätöksestä erimielisiä, mutta hakuprosessi olisi ollut yhdenvertainen.
Ville Tavion esitys hanketuesta on korjattava9.11.2026 16:34:10 EET | Tiedote
Fingo vetoaa muihin hallituspuolueisiin ministeri Ville Tavion linjauksen pyörtämiseksi. Somaliassa toimimista ei oltu ilmoitettu pois sulkevana kriteerinä hanketuen haussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme