Matalasti koulutettujen avioituvuus laski ennätyksellisen alas vuonna 2025 – koulutusryhmien välillä suuria eroja
20.11.2026 08:03:18 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Koulutusryhmien välillä on suuria eroja avioliiton solmimisen yleisyydessä. Vuonna 2025 nämä erot kasvoivat, kun avioituvuus nousi korkeasti koulutettujen naisten ja miesten keskuudessa. Muissa koulutusryhmissä se laski hieman.
Miehillä ero korkea-asteen koulutuksen ja perusasteen koulutuksen varassa olevien välillä oli vielä suurempi kuin naisilla, selviää siviilisäädyn muutokset -tilaston katsauksesta. Korkea-asteen koulutuksen suorittanut mies, joka ei ennestään ollut naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, avioitui vuoden 2025 aikana reilusti yli kaksinkertaisella todennäköisyydellä verrattuna vain perusasteen suorittaneeseen mieheen.
”Perusasteen koulutuksen varassa olevien avioituvuus laski nyt matalimmilleen ainakin sitten vuoden 2008, josta tilaston nykyinen aikasarja alkaa. Myös naisilla koulutusryhmien väliset erot ovat suuret. Korkeasti koulutettujen naisten avioituvuus on kaksinkertainen verrattuna naisiin, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Auli Hämäläinen.
Kaikilla koulutustasoilla avioituvuus laski 2010-luvun aikana. Vuodesta 2010 vuoteen 2025 korkeasti koulutettujen avioituvuus on laskenut lähes puolella, mutta perusasteen varassa olevilla laskua on kertynyt vielä enemmän, hieman yli 50 %. Koulutusryhmittäinen vertailu koskee Suomessa syntyneitä ja eri sukupuolta olevien parien solmimia avioliittoja.
”2020-luvulla avioituvuuden lasku on kaikkiaan hidastunut, melkeinpä pysähtynytkin, mutta tasossa näyttää olevan vuosittaista vaihtelua”, Hämäläinen arvioi.
Vuonna 2025 suomalaistaustaisten avioliitot ulkomaalaistaustaisten kanssa yleistyivät hieman niin miehillä kuin naisilla. Trendi on ollut hitaasti nouseva jo 1990-luvulta asti ja nyt osuus on vajaa 7 % solmituista avioliitoista.
Suomessa vakituisesti asuvien naisten vuonna 2025 solmimista avioliitoista 8,1 % ja miesten solmimista 11,8 % oli avioliittoja, joissa molemmat puolisot olivat ulkomaalaistaustaisia.
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Yhteyshenkilöt
Auli HämäläinenYliaktuaariPuh:029 551 3615auli.hamalainen@stat.fi
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