Sopimuksen päivityksessä korostuvat erityisesti vaativien palveluiden järjestämisen uudistukset, tukipalveluiden kehittäminen sekä tiedolla johtamisen ja digitaalisten ratkaisujen vahvistaminen. Yhteiset ratkaisut tukevat myös kustannusten hallintaa.

–Yhteistyön tärkein tavoite on varmistaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaasti, kustannusvaikuttavasti ja yhdenvertaisesti. Yhdessä voimme hyödyntää neljän hyvinvointialueen osaamista ja voimavaroja tavalla, johon emme yksin pystyisi, sanoo vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.

Vaativien palvelujen järjestämistä uudistetaan

Yksi sopimuksen keskeisistä muutoksista koskee erityisen vaativia asumispalveluja. Keski-Suomen hyvinvointialue on avannut oman erityisen vaativien vammaisten asiakkaiden asumispalveluyksikön, ja Pohjois-Savon hyvinvointialue perustaa kaksi omaa yksikköä.

Erikoissairaanhoidon työnjaon seurantaa ja raportointia vahvistetaan uudella toimintamallilla ja YTA-alueen ylilääkäriverkoston yhteistyöllä. Uusi toimintamalli vahvistaa erikoisalojen työnjaon, hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja kustannusvaikuttavuuden seurantaa sekä mahdollistaa muutostarpeisiin reagoinnin nykyistä suunnitelmallisemmin.

Yhteistyötä kehitetään myös tukipalveluissa. Hyvinvointialueet selvittävät vuoden 2026 aikana materiaalilogistiikan yhteisiä toimintamalleja, muutosten hallintaa ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi alueet käynnistävät yhteistyön tulkki- ja käännöspalvelujen kehittämiseksi.

Myös ICT- ja tietohallintoyhteistyö tiivistyy. Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2026 aikana järjestelmällisen tiedon keräämisen ja vertailun tietojohtamisen sekä tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan tueksi. Valmistelua jatketaan kohti yhteistä ICT-investointien suunnitteluprosessia ja yhtenäistä käsitteistöä.

– Sopimuksen päivityksellä vahvistamme edelleen yhteistä suunnittelua ja selkeää työnjakoa. Tavoitteena on, että voimme yhdessä turvata erityisesti vaativat palvelut ja kehittää niitä pitkäjänteisesti koko yhteistyöalueella, sanoo hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä Etelä-Savon hyvinvointialueelta.



– Yhteistyötä on viime vuosina tiivistetty erityisesti talouden turvaamisen näkökulmasta. Yhteiset ratkaisut auttavat meitä myös pitämään kustannukset hallinnassa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta, Siun sotesta.



– Hyödynnämme koko yhteistyöalueen osaamista ja resursseja entistä paremmin. Yhteistyöllä voimme vahvistaa palvelujen laatua ja varmistaa, että käytettävissä oleva osaaminen palvelee alueen asukkaita mahdollisimman hyvin, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.



Yhteistyötä on rakennettu jo usean vuoden ajan

Itä-Suomen yhteistyöalueen ensimmäinen yhteistyösopimus hyväksyttiin vuonna 2024. Sopimus laaditaan valtuustokausittain, ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain.

Hyvinvointialueet on lainsäädännöllisesti jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Yhteistyöalueen hyvinvointialueet laativat yhteistyösopimuksen valtuustokausittain. Sopimuksessa sovitaan alueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta. Sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain.

Päivitetystä sopimuksesta päätetään kunkin hyvinvointialueen päätöksenteossa marras–joulukuussa 2026. Keski-Suomen aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 25.11. Hyvinvointialuejohtajan esityksenä on, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle päivitetyn sopimuksen hyväksymistä. Aluehallituksen asialista on julkaisu osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus, suora linkki esityslistaan.

Liitteet

Itäisen yhteistyöalueen yhteistyösopimus

Lisätietoja

Lasse Leppä, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 599 9545, lasse.leppa(at)hyvaks.fi

Marko Korhonen, hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue, p. 044 717 4111, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi

Kirsi Leivonen, hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote, p. 013 330 8590, kirsi.leivonen@siunsote.fi