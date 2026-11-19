Itä-Suomen yhteistyöalue päivittää yhteistyösopimuksensa – hyvinvointialueiden strateginen kumppanuus vahvistuu
19.11.2026 14:30:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet päivittävät yhteistyösopimuksensa vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tulevaisuuden tarpeita. Hyvinvointialueet vahvistavat työnjakoa ja strategista kumppanuutta.
Sopimuksen päivityksessä korostuvat erityisesti vaativien palveluiden järjestämisen uudistukset, tukipalveluiden kehittäminen sekä tiedolla johtamisen ja digitaalisten ratkaisujen vahvistaminen. Yhteiset ratkaisut tukevat myös kustannusten hallintaa.
–Yhteistyön tärkein tavoite on varmistaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaasti, kustannusvaikuttavasti ja yhdenvertaisesti. Yhdessä voimme hyödyntää neljän hyvinvointialueen osaamista ja voimavaroja tavalla, johon emme yksin pystyisi, sanoo vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.
Vaativien palvelujen järjestämistä uudistetaan
Yksi sopimuksen keskeisistä muutoksista koskee erityisen vaativia asumispalveluja. Keski-Suomen hyvinvointialue on avannut oman erityisen vaativien vammaisten asiakkaiden asumispalveluyksikön, ja Pohjois-Savon hyvinvointialue perustaa kaksi omaa yksikköä.
Erikoissairaanhoidon työnjaon seurantaa ja raportointia vahvistetaan uudella toimintamallilla ja YTA-alueen ylilääkäriverkoston yhteistyöllä. Uusi toimintamalli vahvistaa erikoisalojen työnjaon, hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja kustannusvaikuttavuuden seurantaa sekä mahdollistaa muutostarpeisiin reagoinnin nykyistä suunnitelmallisemmin.
Yhteistyötä kehitetään myös tukipalveluissa. Hyvinvointialueet selvittävät vuoden 2026 aikana materiaalilogistiikan yhteisiä toimintamalleja, muutosten hallintaa ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi alueet käynnistävät yhteistyön tulkki- ja käännöspalvelujen kehittämiseksi.
Myös ICT- ja tietohallintoyhteistyö tiivistyy. Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2026 aikana järjestelmällisen tiedon keräämisen ja vertailun tietojohtamisen sekä tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan tueksi. Valmistelua jatketaan kohti yhteistä ICT-investointien suunnitteluprosessia ja yhtenäistä käsitteistöä.
– Sopimuksen päivityksellä vahvistamme edelleen yhteistä suunnittelua ja selkeää työnjakoa. Tavoitteena on, että voimme yhdessä turvata erityisesti vaativat palvelut ja kehittää niitä pitkäjänteisesti koko yhteistyöalueella, sanoo hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä Etelä-Savon hyvinvointialueelta.
– Yhteistyötä on viime vuosina tiivistetty erityisesti talouden turvaamisen näkökulmasta. Yhteiset ratkaisut auttavat meitä myös pitämään kustannukset hallinnassa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta, Siun sotesta.
– Hyödynnämme koko yhteistyöalueen osaamista ja resursseja entistä paremmin. Yhteistyöllä voimme vahvistaa palvelujen laatua ja varmistaa, että käytettävissä oleva osaaminen palvelee alueen asukkaita mahdollisimman hyvin, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.
Yhteistyötä on rakennettu jo usean vuoden ajan
Itä-Suomen yhteistyöalueen ensimmäinen yhteistyösopimus hyväksyttiin vuonna 2024. Sopimus laaditaan valtuustokausittain, ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain.
Hyvinvointialueet on lainsäädännöllisesti jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Yhteistyöalueen hyvinvointialueet laativat yhteistyösopimuksen valtuustokausittain. Sopimuksessa sovitaan alueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta. Sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain.
Päivitetystä sopimuksesta päätetään kunkin hyvinvointialueen päätöksenteossa marras–joulukuussa 2026. Keski-Suomen aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 25.11. Hyvinvointialuejohtajan esityksenä on, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle päivitetyn sopimuksen hyväksymistä. Aluehallituksen asialista on julkaisu osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus, suora linkki esityslistaan.
Liitteet
Itäisen yhteistyöalueen yhteistyösopimus
Lisätietoja
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Lasse Leppä, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 599 9545, lasse.leppa(at)hyvaks.fi
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Marko Korhonen, hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue, p. 044 717 4111, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi
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Kirsi Leivonen, hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote, p. 013 330 8590, kirsi.leivonen@siunsote.fi
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Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialueen, p. 040 359 6934, santeri.seppala(at)etelasavonha.fi
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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