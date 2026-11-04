Helsingin Herttoniemeen valmistui 31 uutta asumisoikeusasuntoa
20.11.2026 10:00:00 EET | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiön uusi kuusikerroksinen asumisoikeuskohde on valmistunut Helsingin Herttoniemeen. Laivalahdenkatu 6:n uudiskohteessa on 31 asumisoikeusasuntoa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa tällä viikolla.
Laivalahdenkadun asuntojen koot vaihtelevat 35 neliön yksiöistä 87,5 neliön neljän huoneen asuntoihin. Kodeissa on panostettu tilaviin makuuhuoneisiin, joihin mahtuu helposti esimerkiksi etätyöpiste. Kaikissa asunnoissa on parveke tai terassi.
Asukkaiden arkea helpottavat talon pohjakerroksessa sijaitsevat talopesula, kuivaushuone, varastot ja kerhohuone sekä talon ylimmässä kerroksessa sijaitsevat talosauna ja toinen kerhotila. Korttelin sisäpihalla on korttelin talojen yhteinen rauhallinen viherpiha. Kohteessa on viherkatto sekä aurinkopaneelit, ja pysäköintipaikat sijaitsevat pihakannen alla.
Laivalahdenkatu 6 sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Kotiovelta on alle kilometrin matka Herttoniemen metroasemalle sekä kauppakeskus Hertsiin, josta löytyvät monipuoliset lähipalvelut, kuten kirjasto, ruokakauppa ja ravintoloita. Lähellä sijaitsee viehättävä Roihuvuoren kirsikkapuisto, Kivinokan ulkoilualue sekä merellisiä ulkoilumaastoja.
Korttelin rakentaminen on osa Herttoniemen alueen kehitystä ja tuo uusia koteja aiemmin yrityskäytössä olleeseen kortteliin.
Laivalahdenkatu 6:n uudiskohteen suunnittelusta vastasi BST-Arkkitehdit Oy ja rakentamisesta Pohjola Rakennus Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tom SalomonsonMyyntijohtajaPuh:020 161 2276tom.salomonson@asuntosaatio.fi
Eini KarhumaljaviestintäpäällikköPuh:020 161 2449eini.karhumalja@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 34 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö
Talteen otetut kasvit palaavat pihoille ja katoille Asuntosäätiön Vuosaaren uudiskohteessa4.11.2026 09:37:17 EET | Tiedote
Asuntosäätiön ja A-Kruunun uudiskohteiden pihoille ja katoille palautetaan ennen rakentamista talteen otettua kasvillisuutta Helsingin Vuosaaressa. Helsingin yliopisto seuraa kasvien selviytymistä ja tutkii, miten ratkaisuja voisi hyödyntää tulevissa rakennushankkeissa.
Asuntosäätiön uudet asumisoikeusasunnot valmistuivat Espoon Leppävaaraan30.10.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiön uusi asumisoikeuskohde on valmistunut Leppävaaran Säteriin vehreälle asuinalueelle. Leirimetsäntie 8:ssa sijaitseva uudiskohde koostuu kolmesta nelikerroksisesta kerrostalosta, joissa on yhteensä 57 asumisoikeuskotia. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Joka neljäs suomalainen kaipaa asumiseen yhteisöllisyyttä – keinutuoli on kotinostalgian ykkönen5.10.2026 14:43:34 EEST | Tiedote
Suomalaiset kaipaavat asumiseen menneiltä vuosikymmeniltä yhteisöllisyyttä. Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen ikävöi spontaania naapurikyläilyä ja lähes yhtä moni matalan kynnyksen naapuriapua. Kotinostalgia näkyy myös kodin esineissä, joista erityisellä lämmöllä muistellaan keinutuolia.
Asuntosäätiön 50 uutta asumisoikeusasuntoa valmistuivat Espoon uuteen Mårtensbron kaupunginosaan30.9.2026 09:02:02 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön kahdeksankerroksinen asumisoikeuskohde on valmistunut Espoonlahteen Mårtensbron uudelle asuinalueelle. Osoitteessa Kajuuttakuja 5 sijaitseva kohde on ensimmäinen Mårtensbrohon valmistunut uudiskohde. Kohteessa on yhteensä 50 asumisoikeusasuntoa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Tutkimus: Enemmistö suomalaisista kokee kohtuuhintaisen asumisen toteutuvan huonosti28.9.2026 15:22:34 EEST | Tiedote
Yli puolet suomalaisista kokee kohtuuhintaisen asumisen toteutuvan Suomessa huonosti. Osuus on kasvanut selvästi kahden viime vuoden aikana. Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan asuminen vie enemmän rahaa kuin suomalaiset pitävät kohtuullisena. Samalla myös huoli asumiseen liittyvistä poliittisista päätöksistä on kasvussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme