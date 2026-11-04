Talteen otetut kasvit palaavat pihoille ja katoille Asuntosäätiön Vuosaaren uudiskohteessa 4.11.2026 09:37:17 EET | Tiedote

Asuntosäätiön ja A-Kruunun uudiskohteiden pihoille ja katoille palautetaan ennen rakentamista talteen otettua kasvillisuutta Helsingin Vuosaaressa. Helsingin yliopisto seuraa kasvien selviytymistä ja tutkii, miten ratkaisuja voisi hyödyntää tulevissa rakennushankkeissa.