Pian kirkot ja kapakat täyttyvät yhteislaulutilaisuuksista, sillä ensimmäisen adventin jälkeen eletään Suomen Lähetysseuran vuosittaisen Kauneimmat Joululaulut -kampanjan huippuviikkoa.

Seurakunnat järjestävät laulutilaisuuksia omien tilojensa lisäksi kirjastoissa, ravintoloissa ja jopa uimahalleissa. Tapahtumat ovat suomalaisille tärkeä jouluperinne, ja niihin osallistuminen edistää myös aivoterveyttä.

Aivotutkija Nella Moisseisen mukaan yhdessä laulaminen on yhteydessä parempaan mielialaan ja elämänlaatuun, pidempään harrastettuna myös muistiin. Moisseinen tutki aihetta tänä vuonna valmistuneessa väitöskirjassaan.

”Tutkimuksessani tuli merkittävä löydös yhdessä laulamisen yhteydestä aivoterveyteen: lauluharrastus aktivoi esimerkiksi tiedonkäsittelyyn ja kieleen liittyviä väyliä aivoissa.”

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkijatohtorina työskentelevä Moisseinen kertoo, että tutkimustiedon perusteella laulaminen kannattaa iästä riippumatta. Nuorilla aivot muovautuvat voimakkaasti, ja siksi laulaminen voi vaikuttaa aivojen rakenteeseen erityisen paljon. Yli 60-vuotiaiden aivoissa puolestaan näkyi vahvistumista muistille tärkeässä aivokaaressa, joka yleensä vanhemmalla iällä haurastuu.

”Aiemmasta tutkimuksesta tiedämme myös, että muistiin liittyvä aivokaari voi vahvistua, vaikka harrastuksen olisi aloittanut vasta korkealla iällä”, Moisseinen sanoo.

Hänen tutkimuksensa käsitteli kuorolaulajia, jotka lauloivat yhdessä säännöllisesti. Maailmalla tehdystä tutkimuksesta kuitenkin tiedetään, että jo kerran yhdessä laulaminen voi kohentaa mielialaa merkittävästi.

Hyötyjä taidoista riippumatta

Moni ujostelee laulamista turhaan. Nella Moisseinen rohkaisee ihmisiä laulamaan, koska aivot saavat monipuolista harjoitusta, vaikka nuotit eivät osuisi kohdalleen. Sitä paitsi tieteen valossa vain aniharvalla ei ole sävelkorvaa.

”Hyvin pieni osa maailman ihmisistä kuulee musiikin pelkkänä meluna. Jos musiikista kykenee nauttimaan, silloin on myös sävelkorvaa”, Moisseinen sanoo.

Jos laulaminen yhdessä tuntuu epämiellyttävältä, yhteislaulutilaisuuksiin kannattaa silti tulla. Moisseinen alleviivaa, että pelkkä musiikin kuuntelu aktivoi aivoja monipuolisesti. Äänenkäsittely, rytmin hahmottaminen ja tarkkaavaisuus ovat kaikki aivojumppaa. Tutut joululaulut aktivoivat myös muistia ja tunnejärjestelmiä.

Viime aikoina moni on ollut huolissaan keskittymiskyvystään. Myös sitä pääsee aktivoimaan Kauneimmissa Joululauluissa. Moisseinen muistuttaa, että keskittyminen on myös taito, jota voi harjoitella.

”Yhteislaulutilaisuuksissa voi esimerkiksi testata, kuinka kauan pystyy olemaan ilman, että tekee mieli vilkaista puhelinta.”

Suomen Lähetysseuran yksityisen varainhankinnan päällikkö Kati Mattelmäki pitää ilahduttavana, että Kauneimmissa Joululauluissa pystyy tekemään hyvää paitsi toisille myös omalle terveydelleen.

”Laulettu hyvä ulottuu lahjoittamisen avulla maailmalle. Laitamme hyvän kiertämään, ja tuemme lasten ja perheiden mahdollisuuksia parempaan elämään siellä, missä toimeentulon, koulutuksen tai terveyden edellytykset ovat kaikkein heikoimmat. Toivonkin, että mahdollisimman moni lähtee laulamaan ja lahjoittamaan.”

Laulutilaisuuksissa kerätyt rahat käytetään työhön kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä hyväksi eri puolilla maailmaa.