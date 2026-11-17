Lomautettujen määrä kasvoi yli viidenneksen lokakuussa – lähes joka kolmas ansiopäivärahan saaja oli lomautettu
20.11.2026 07:35:14 EET | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Avoimesta työttömyyskassasta sai lokakuussa ansiopäivärahaa 15 681 henkilöä. Saajien määrä kasvoi syyskuusta 6,5 prosenttia, mutta jäi lähes 20 prosenttia viime vuoden lokakuuta pienemmäksi. Erityisesti lomautukset lisääntyivät: lomautusajan ansiopäivärahaa saaneiden määrä kasvoi kuukaudessa 21,2 prosenttia. Marraskuun ennakkotiedot viittaavat lomautusten kasvun jatkuvan.
Ansiopäivärahaa sai lokakuussa 952 henkilöä enemmän kuin syyskuussa. Saajamäärä on noussut elokuun jälkeen, mikä noudattaa A-kassan tilastoissa tyypillisestä nähtävää loppuvuoden kehitystä. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna saajia oli kuitenkin 19,5 prosenttia vähemmän. Tuolloin ansiopäivärahaa sai 19 485 henkilöä. Saajamäärä on pysytellyt koko vuoden noin viidenneksen viime vuotta pienempänä.
Myös hakemusten määrä kääntyi lokakuussa nousuun. A-kassaan saapui 20 035 ansiopäivärahahakemusta, mikä on 7,8 prosenttia enemmän kuin syyskuussa, mutta 21,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ensihakemuksia saapui 1 506, eli 15,2 prosenttia enemmän kuin syyskuussa.
Lomautettujen määrä kasvoi yli viidenneksen kuukaudessa
Lokakuun tilastoissa huomio kiinnittyy erityisesti lomautusten voimakkaaseen kasvuun. Lomautusajan ansiopäivärahaa sai 4 543 henkilöä, mikä on 794 enemmän kuin syyskuussa. Kasvua kertyi kuukaudessa 21,2 prosenttia.
Lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista nousi syyskuun 25,5 prosentista lokakuun 29 prosenttiin. Näin ollen lähes joka kolmas ansiopäivärahan saaja oli lokakuussa lomautettu.
– Lomautettujen määrän kasvu on lokakuun tilastojen selkein muutos. Vaikka ansiopäivärahan saajia on edelleen selvästi vähemmän kuin viime vuonna, lomautusten nopea lisääntyminen osoittaa, ettei työmarkkinoiden tilanne ole vielä vakiintunut. Erityisesti loppuvuoden kehitystä on syytä seurata tarkasti, arvioi A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.
Vuoden takaiseen verrattuna lomautusajan ansiopäivärahaa saaneita oli edelleen 15,5 prosenttia vähemmän. Lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista oli kuitenkin hieman suurempi kuin viime vuoden lokakuussa, jolloin osuus oli 27,6 prosenttia.
Marraskuun ennakkotiedot viittaavat kasvun jatkumiseen
Lomautusten lisääntyminen näyttää jatkuvan myös marraskuussa. Marraskuun puoliväliin mennessä lomautusajan päivärahaa oli saanut jo 2 863 henkilöä, mikä on 29,8 prosenttia enemmän kuin lokakuun vastaavana ajankohtana.
Alustavan ennusteen mukaan lomautettujen määrä voi nousta marraskuussa noin 5 900 henkilöön. Tämä tarkoittaisi, että lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista nousisi noin kolmannekseen.
Myös ansiopäivärahan saajien kokonaismäärän ennakoidaan kasvavan. Marraskuun puolivälissä saajia oli 10 384, ja koko kuukauden ennuste on noin 17 500 henkilöä. Hakemuksia arvioidaan saapuvan marraskuussa noin 26 100, mikä merkitsisi huomattavaa kasvua lokakuusta.
– Loppuvuotta kohti lomautusten määrä tyypillisesti kasvaa, mutta marraskuun ennakkotiedot viittaavat nyt varsin voimakkaaseen nousuun. Seuraamme tarkasti, miten tilanne kehittyy. Samalla on tärkeää muistaa, että ansiopäivärahan saajien kokonaismäärä on edelleen selvästi viime vuotta pienempi, Tikka toteaa.
Marraskuun luvut ovat alustavia ennusteita, jotka voivat tarkentua kuukauden edetessä.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
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