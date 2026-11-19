Kokoomuksen Multala: Eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyssä ei voi kestää kuutta vuotta
20.11.2026 10:38:13 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan EU:n lupaprosessien hitaudesta on tullut eurooppalaisille yrityksille selvä kilpailuhaitta. Multalan mukaan prosesseja on pakko sujuvoittaa, jotta eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla yhdysvaltalaisten ja aasialaisten kilpailijoidensa kanssa.
– Markkinoille pääsyssä ei voi kestää kuutta vuotta. Siinä ajassa kilpailijat ehtivät muualla rakentaa tehtaansa, voittaa asiakkaansa ja viedä markkinat, Multala sanoo.
Esimerkkinä Multala nostaa vantaalaisen Solar Foodsin, jonka tapauksesta Kauppalehti uutisoi tällä viikolla. Yhtiö jätti Solein-proteiiniaan koskevan hakemuksen EU:ssa lokakuussa 2021. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA antoi myönteisen lausunnon vasta viime viikolla, ja lopullinen myyntilupa vie arviolta vielä 7–9 kuukautta. Kokonaisuutena prosessi kestää siis lähes kuusi vuotta. Singaporessa sama tuote hyväksyttiin noin 11 kuukaudessa, ja Yhdysvalloissa se on ollut markkinoilla jo pidempään.
– On ristiriitaista, että EU tukee uusia teknologioita merkittävällä rahoituksella, mutta sama tuote odottaa sitten vuosia pääsyä omille kotimarkkinoilleen. Tuen ja sääntelyn on kuljettava samassa tahdissa, Multala sanoo.
Multala korostaa, että turvallisuudesta ei pidä tinkiä.
– EU:n turvallisuusarviointi on maailman arvostetuinta, ja niin sen pitää jatkossakin olla. Ongelma ei ole korkea taso vaan hidas ja raskas prosessi. Sitovat määräajat, sujuva käsittely ja riittävät resurssit ovat täysin mahdollisia turvallisuudesta tinkimättä.
Multalan mukaan Solar Foods on yksi lukuisista innovatiivisista suomalaisyrityksistä, jotka ovat ratkomassa elintarviketuotannon muuttamista kestävämmäksi. Suomessa on valtavasti osaamista ja potentiaalia kestävässä ruoantuotannossa.
– Uudet elintarvike- ja bioteknologiat voivat vähentää päästöjä, vahvistaa huoltovarmuutta ja luoda Suomeen työpaikkoja ja vientiä. Kokoomus haluaa, että seuraavat menestystarinat kasvavat Euroopassa eivätkä joudu hakemaan kasvuaan muualta, Multala sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari MultalaYmpäristö- ja ilmastoministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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