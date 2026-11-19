– Markkinoille pääsyssä ei voi kestää kuutta vuotta. Siinä ajassa kilpailijat ehtivät muualla rakentaa tehtaansa, voittaa asiakkaansa ja viedä markkinat, Multala sanoo.

Esimerkkinä Multala nostaa vantaalaisen Solar Foodsin, jonka tapauksesta Kauppalehti uutisoi tällä viikolla. Yhtiö jätti Solein-proteiiniaan koskevan hakemuksen EU:ssa lokakuussa 2021. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA antoi myönteisen lausunnon vasta viime viikolla, ja lopullinen myyntilupa vie arviolta vielä 7–9 kuukautta. Kokonaisuutena prosessi kestää siis lähes kuusi vuotta. Singaporessa sama tuote hyväksyttiin noin 11 kuukaudessa, ja Yhdysvalloissa se on ollut markkinoilla jo pidempään.

– On ristiriitaista, että EU tukee uusia teknologioita merkittävällä rahoituksella, mutta sama tuote odottaa sitten vuosia pääsyä omille kotimarkkinoilleen. Tuen ja sääntelyn on kuljettava samassa tahdissa, Multala sanoo.

Multala korostaa, että turvallisuudesta ei pidä tinkiä.

– EU:n turvallisuusarviointi on maailman arvostetuinta, ja niin sen pitää jatkossakin olla. Ongelma ei ole korkea taso vaan hidas ja raskas prosessi. Sitovat määräajat, sujuva käsittely ja riittävät resurssit ovat täysin mahdollisia turvallisuudesta tinkimättä.

Multalan mukaan Solar Foods on yksi lukuisista innovatiivisista suomalaisyrityksistä, jotka ovat ratkomassa elintarviketuotannon muuttamista kestävämmäksi. Suomessa on valtavasti osaamista ja potentiaalia kestävässä ruoantuotannossa.

– Uudet elintarvike- ja bioteknologiat voivat vähentää päästöjä, vahvistaa huoltovarmuutta ja luoda Suomeen työpaikkoja ja vientiä. Kokoomus haluaa, että seuraavat menestystarinat kasvavat Euroopassa eivätkä joudu hakemaan kasvuaan muualta, Multala sanoo.