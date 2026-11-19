– Oikeusvaltio ei toimi ilman riittävästi resursoitua syyttäjälaitosta. Syyttäjien työ on keskeinen osa rikosvastuun toteutumista ja ihmisten oikeusturvan takaamista. On hyvä, että syyttäjälaitoksen rahoitukseen tehdään nyt korjaus, jolla ensi vuoden rahoitus nostetaan kuluvan vuoden tasolle. Tämä on hyvä alku ja askel oikeaan suuntaan, Kaunistola sanoo.

Kaunistola muistuttaa, että oikeudenhoidon virastojen tilanne on kuitenkin edelleen erittäin vaikea.

– Kokoomukselle on kuitenkin tärkeää, ettei syyttäjälaitoksen rahoitusta ainakaan lasketa. Tämä lisäpanostus osoittaa puolueen tahtotilaa turvata oikeudenhoidon toimintaedellytyksiä vaikeassakin julkisen talouden tilanteessa, ja niin tulee olla myös jatkossa, Kaunistola toteaa.

Täydentävässä talousarvioesityksessä osoitetaan lisärahoitusta myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan EU-direktiivin toimeenpanoon. Rahoitusta kohdennetaan yhteensä 525 000 euroa, josta 375 000 euroa osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja 150 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Lisärahoituksella tuetaan muun muassa lapsirauharikoksen säätämistä uudeksi rangaistuksen koventamisperusteeksi.

– On tärkeää, että väkivallan uhreja suojellaan tehokkaasti, ja että rikoksista seuraa oikeasuhtainen ja vaikuttava rangaistus. Erityisesti lasten suojeleminen on yhteiskunnan keskeisimpiä tehtäviä. On hyvä, että direktiivin toimeenpanoon osoitetaan nyt tarvittavaa lisärahoitusta ja rikosten vakavuus huomioidaan asianmukaisesti, Kaunistola sanoo.

Kaunistolan mukaan oikeudenhoidon toimivuudesta huolehtiminen on yksi oikeusvaltion perustehtävistä, ja siitä on pidettävä kiinni tämän hallituskauden ohella myös tulevalla hallituskaudella.