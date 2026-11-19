Kokoomuksen Kaunistola: Syyttäjälaitoksen rahoitusta vahvistetaan – oikeusturvan varmistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä
19.11.2026 14:43:48 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mari Kaunistola pitää hallituksen täydentävään talousarvioesitykseen sisältyvää 1,5 miljoonan euron lisärahoitusta syyttäjälaitokselle tärkeänä ja tervetulleena päätöksenä. Lisärahoituksen myötä syyttäjälaitoksen vuoden 2027 rahoitus nostetaan vuoden 2026 tasolle. Kaunistolan mukaan päätös osoittaa, että hallitus tunnistaa oikeudenhoidon viranomaisten vaikean tilanteen ja haluaa turvata rikosvastuun toteutumisen.
– Oikeusvaltio ei toimi ilman riittävästi resursoitua syyttäjälaitosta. Syyttäjien työ on keskeinen osa rikosvastuun toteutumista ja ihmisten oikeusturvan takaamista. On hyvä, että syyttäjälaitoksen rahoitukseen tehdään nyt korjaus, jolla ensi vuoden rahoitus nostetaan kuluvan vuoden tasolle. Tämä on hyvä alku ja askel oikeaan suuntaan, Kaunistola sanoo.
Kaunistola muistuttaa, että oikeudenhoidon virastojen tilanne on kuitenkin edelleen erittäin vaikea.
– Kokoomukselle on kuitenkin tärkeää, ettei syyttäjälaitoksen rahoitusta ainakaan lasketa. Tämä lisäpanostus osoittaa puolueen tahtotilaa turvata oikeudenhoidon toimintaedellytyksiä vaikeassakin julkisen talouden tilanteessa, ja niin tulee olla myös jatkossa, Kaunistola toteaa.
Täydentävässä talousarvioesityksessä osoitetaan lisärahoitusta myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan EU-direktiivin toimeenpanoon. Rahoitusta kohdennetaan yhteensä 525 000 euroa, josta 375 000 euroa osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja 150 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Lisärahoituksella tuetaan muun muassa lapsirauharikoksen säätämistä uudeksi rangaistuksen koventamisperusteeksi.
– On tärkeää, että väkivallan uhreja suojellaan tehokkaasti, ja että rikoksista seuraa oikeasuhtainen ja vaikuttava rangaistus. Erityisesti lasten suojeleminen on yhteiskunnan keskeisimpiä tehtäviä. On hyvä, että direktiivin toimeenpanoon osoitetaan nyt tarvittavaa lisärahoitusta ja rikosten vakavuus huomioidaan asianmukaisesti, Kaunistola sanoo.
Kaunistolan mukaan oikeudenhoidon toimivuudesta huolehtiminen on yksi oikeusvaltion perustehtävistä, ja siitä on pidettävä kiinni tämän hallituskauden ohella myös tulevalla hallituskaudella.
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Yhteyshenkilöt
Mari KaunistolaKansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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