Kansainvälinen tuomioistuin totesi tänään antamassaan ratkaisussa, että Myanmar syyllistyi vuonna 2017 rohingyojen kansanmurhaan.

Tuomioistuimen ratkaisu liittyy rohingyoihin kohdistettuihin julmuuksiin, erityisesti vuoden 2017 sotilasoperaation jälkeen. Sen seurauksena yli 700 000 ihmistä pakeni Bangladeshiin.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön vuonna 2017 tekemän kuolleisuustutkimuksen mukaan ainakin 9000 rohingyaa kuoli Myanmarissa Rakhinen osavaltiossa vain kuukauden aikana. Yli 70 prosenttia kuolemista johtui väkivallasta. Tämä tarkoittaa, että varoivaisimmankin arvion mukaan vähintään 6700 rohingyaa tapettiin. Heistä vähintään 730 oli alle viisivuotiaita lapsia.

”Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaisu on merkittävä tunnustus sille, mitä rohingyat ovat joutuneet kokemaan. Tämä päivä on merkityksellinen monelle rohingya-yhteisöön kuuluvalle ihmiselle. Moni heistä on työntekijämme tai potilaamme”, kertoo Paul Brockmann, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Bangladeshin, Malesian ja Myanmarin operaatioiden johtaja.

Järjestelmällinen vaino jatkuu

Brockmann muistuttaa, että väkivalta ei ole loppunut. Rakhinen osavaltiossa rohingyat joutuvat elämään Myanmarin ja Arakanin armeijoiden ilmaiskujen ja taisteluiden keskellä.

”Rohingyoihin kohdistuva järjestelmällinen vaino ei päättynyt vuoteen 2017, vaan jatkuu edelleen. Rohingyoilta evätään yhä perusoikeudet, mukaan lukien kansalaisuus, joka heiltä riistettiin vuonna 1982. Rakhinessa yhä asuvat rohingyat kokevat edelleen kohdennettua väkivaltaa sen lisäksi, että laajempi konflikti vaikuttaa heidän elämäänsä”, Brockmann toteaa.

Bangladeshissa noin 1,2 miljoonaa rohingya-pakolaista elää edelleen kammottavissa olosuhteissa Cox Bazarin pakolaisleireillä.

Lääkärit Ilman Rajoja on tukenut rohingya-yhteisöjä vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä järjestö tarjoaa sairaanhoitoa rohingyoille Bangladeshissa, Malesiassa ja Myanmarissa.